لتجنب المضاعفات في رمضان.. ما الذي يجب على مريض السكري فعله قبل الصيام؟

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يعاني مرضى السكري بشكل خاص أثناء الصيام في شهر رمضان، لذا يتعين عليهم الاستعداد المسبق للصوم، لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر صحية ناجمة عن ذلك.





ما الذي يجب على مريض السكري فعله قبل رمضان؟



عوامل قياس مخاطر الصيام لمرضى السكري



المضاعفات التي قد يتعرض لها مريض السكري أثناء الصيام



أوصت وزارة الصحة، مريض السكري قبل البدء في الصيام بمراجعة مقدِّم الرعاية الصحية المتابِع لحالته قبل رمضان بفترة من 6 إلى 8 أسابيع على الأقل.وأوضحت أن الزيارة توفر:- تقييم وضعه الصحي لتحديد إمكانية الصيام من عدمها.- التحكم في نسبة السكر، ومقدار ضغط الدم، ونسبة الدهون في النطاق المستهدف قبل البدء بالصيام.- تقديم النصح لوضع خطة غذائية معدلة تُحسِّن نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، كما تساعد من يعانون من السمنة على إنقاص الوزن في رمضان.- وضع الخطة العلاجية المناسبة بتعديل جرعات الأدوية وأوقاتها بما يتناسب مع فترات الصيام.وبينت أن عوامل قياس مخاطر الصيام لمرضى السكري تعتمد على:- نوع السكري.- أدوية التحكم في السكري.- خطر التعرض لنوبات انخفاض السكر بالدم.- وجود مشكلات صحية أخرى أو مضاعفات للسكري.- تجربة المريض في صيام الأعوام السابقة.وفقًا لوزارة الصحة، فإن أشهر المضاعفات التي قد يتعرض لها مريض السكري أثناء الصيام، هي:- نقص السكر في الدم: يعد الخطر الأول؛ خاصةً عند مرضى السكري من النوع الأول.- ارتفاع نسبة السكر في الدم: تحدث عند خفض جرعات الأدوية بدرجة كبيرة، ويصبح المريض أكثر عرضة لاحتمالية الإصابة بالحماض الكيتوني السكري.- الجفاف: غالبًا ما يتم الصيام في ظروف حارة ورطبة؛ مما يزيد من خطر التعرض للجفاف، قد يكون بسبب عدم شرب الماء، أو بعض أدوية السكري أو الأدوية المدرة للبول، أو ارتفاع السكر في الدم.- الحماض الكيتوني السكري: يتعرض مرضى السكري -وخاصة المصابين بالنوع الأول- لخطر متزايد للإصابة به؛ خاصةً عند عدم التحكم الجيد قبل شهر رمضان.

وقد يزداد خطر الإصابة بسبب الانخفاض المفرط لجرعات الإنسولين بناءً على افتراض أنَّ تناول الطعام يقل خلال الشهر.

لذلك من المهم أن يُتَّخَذ القرار بشأن الصيام على أساس فردي بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية.



