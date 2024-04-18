دراسة: مرضى السكري معرضون لخطر الإصابة بـ 3 أنواع من السرطان

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أظهرت دراسة، أن مرضى السكري من النوع الثاني قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والأمعاء والبنكرياس.

وجد الباحثون أن المتغيرات الجينية - الاختلافات في تسلسل الجينات - تؤثر على خطر إصابة الشخص بمرض السكري والأنواع الثلاثة من السرطان.

وقال الخبراء إن الدراسة يمكن أن تساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بهذه الأمراض في المستقبل وتكييف علاجهم مع مستوى المخاطر لديهم.

وقالت الدكتورة إليزابيث روبرتسون، من منظمة مرض السكري بالمملكة المتحدة: "إن مرض السكري من النوع الثاني والسرطان هما حالتان معقدتان مع وجود العديد من العوامل التي تزيد من احتمالية إصابة الناس بهما".

وأضافت: "يسلط هذا البحث ضوءًا جديدًا على الدور الذي تلعبه العوامل المحددة وراثيًا في تعرض بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني لخطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والبنكرياس".





مرض السكري من النوع الثاني



المتغيرات الجينية



أنواع السرطان التي تهدد مرضى السكري



17 متغيرًا تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني



ويتسبب مرض السكري من النوع الثاني في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.في المقابل، يستمر مرض السكري من النوع الأول مدى الحياة حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها.ويعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنحو سبع مرات أكثر من أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي.لكن عوامل أخرى غير السمنة مثل عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ والوراثة تلعب أيضًا دورًا.وتم تحديد المئات من المتغيرات الجينية المختلفة التي تساهم في هذه الحالة، ومن المعروف أن الجينات يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.ومع ذلك، فإن العوامل الوراثية التي تساهم في العلاقة بين مرض السكري من النوع الثاني وزيادة خطر الإصابة بالسرطان لم تكن مفهومة جيدًا حتى الآن.ونظرت الدراسة الأخيرة، التي قدمت في المؤتمر المهني لمرض السكري في المملكة المتحدة في لندن، في علم الوراثة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تساعد في تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني بالسرطان أيضًا.وركز الباحثون على أنواع السرطان الثلاثة التي يكون الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بها - سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وسرطان الأمعاء، وسرطان البنكرياس.واستخدموا بيانات الحمض النووي لأكثر من 36 ألف شخص، بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني والسرطان.ولأول مرة، حددوا متغيرين جينيين محددين يساهمان بشكل رئيس في إصابة الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني والسرطان.وارتبط أحد المتغيرات بخطر الإصابة بسرطان الثدي ومرض السكري من النوع الثاني، في حين أن الآخر يؤثر على مرض السكري من النوع الثاني وخطر الإصابة بسرطان الثدي والأمعاء والبنكرياس.وقالت البروفيسورة إنجا بروكوبينكو، من جامعة سري، إن الأشخاص الذين يحملون أيًا من هذه المتغيرات الجينية سيكون لديهم فرصة متزايدة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وهذه السرطانات، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وحددت الدراسة، كذلك 17 متغيرًا تزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومن ثم، من خلال العمليات البيولوجية المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني، تزيد بشكل غير مباشر من خطر الإصابة بالسرطان.وقال الدكتور روبرتسون: "بمرور الوقت، يمكن أن يساعد هذا الأطباء على تحديد الأشخاص في وقت مبكر المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، مع تمهيد الطريق لطرق أفضل وأكثر تخصيصًا للوقاية من هذه الحالات وعلاجها".وشدد على أن "من المهم أن نتذكر أن الأشخاص الذين لديهم جينات مرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني والسرطان لا يزال بإمكانهم اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بكلتا الحالتين، من خلال الحصول على الدعم لإدارة الوزن، وتناول الطعام بشكل جيد، والحفاظ على النشاط وعدم التدخين."وقالت الدكتورة هيلين كروكر، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF)، الذي ساعد في تمويل الدراسة: "يفخر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بتمويل هذا البحث المهم الذي يبحث في مجموعة من الأشخاص المعرضين بشكل خاص للإصابة بالسرطان".وأضافت: "بما أن السرطان هو الآن السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري، فإن فهم التفاعل الجيني المعقد بين مرض السكري من النوع الثاني والعديد من أنواع السرطان أمر بالغ الأهمية لقيادة استراتيجيات الوقاية لهذه المجموعة من الناس."