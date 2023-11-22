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أبحاث جديدة تُعيد الأمل في علاج العقم لدى الرجال

علاج العقم
العقم لدى الرجال
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أثبتت دراسة أسترالية حديثة أن الحيوانات المنوية تُكيّف أسلوب سباحتها لتتغلب بأقصى قدر ممكن من السرعة والكفاءة على مختلف ظروف السوائل التي تسبح بها.اضافة اعلان


تحسين علاجات الخصوبة

ويعتزم العلماء الآن تحسين تصميم البحث في دراسات المتابعة من أجل تحسين علاجات الخصوبة لدى الإنسان على المدى الطويل، وفق الدراسة المنشورة في مجلة "سيل ريبورتس فيزيكال ساينس"


عزل الحيوانات المنوية المثالية

وتقول المؤلفة المشاركة يزدان باراست "من خلال محاكاة الظروف التي تحيط باختيار الحيوانات المنوية، قد نستطيع تحديد وعزل الحيوانات المنوية التي تظهر سلوك السباحة الأمثل في ظروف مماثلة لتلك الموجودة في جهاز الأنثى".


دراسة ألمانية تؤكد إمكانية علاج العقم

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج دراسة ألمانية نشرت في مجلة «نيتشر»، وهي الدراسة التي أجراها مركز الكيمياء الحيوية بجامعة هايدلبرج تحت إشراف كريستينا باولينو، وتناولت بنية خلايا الحيوانات المنوية، أن هناك إمكانية لعلاج العقم.


الوظيفة الوحيدة لخلايا الحيوانات المنوية

وحسب الدراسة، تختلف هذه البنية ووظيفتها عن جميع أنواع الخلايا الأخرى؛ نظرًا لأن الوظيفة الوحيدة لخلايا الحيوانات المنوية هي العثور على البويضة والاندماج معها.

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