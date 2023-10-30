دراسة تحذر: ضعف السمع يرتبط بمرض خطير لدى كبار السن

أ أ

حذرت دراسة حديثة من خطورة مشاكل أو ضعف السمع لدى كبار السن، وارتباط ذلك بمشاكل الخرف وضعف الذاكرة.





خطورة ضعف السمع



اضافة اعلان

أسباب ضعف السمع



أهمية علاج ضعف السمع



وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف، نظراً لأنه يتسبب في تراجع الأداء الذهني والإدراكي وتدهور الذاكرة.وقالت الرابطة إن ضعف السمع يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر، حيث تتدهور حاسة السمع بدءاً من عمر 50 عاماً، وتمزق طبلة الأذن، والتهابات الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا أو التهاب الأعصاب، والتعرض المفرط للضوضاء الصاخبة، وضيق القناة السمعية بسبب نمو العظام في الأذن.وقد يندرج ضعف السمع أيضاً ضمن العواقب طويلة المدى لبعض الأمراض الخطيرة في الدماغ مثل السكتة الدماغية أو النزيف الدماغي أو الورم.وشددت الرابطة، على أهمية علاج ضعف السمع على وجه السرعة للحفاظ على القدرة على التواصل مع الآخرين، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بالخرف. ولتحسين حاسة السمع يمكن اللجوء إلى استعمال سماعة أذن طبية، إلى جانب علاج الأسباب المؤدية إلى ضعف السمع، على سبيل المثال الأدوية لعلاج العدوى والالتهابات والجراحة في حالة تمزق طبلة الأذن.