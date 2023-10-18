الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الإصابة بالخرف أعلى 3مرات بين مرضى اضطراب فرط الحركة

الخرف
مرض الخرف يرتفع بين المصابين بفرط الحركة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


أظهرت دراسة جديدة، أن الأشخاص البالغين الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بغيرهم.اضافة اعلان
ووفقًا للدراسة التي قادها أبراهام رايشنبرج، أستاذ الطب النفسي في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بمدينة نيويورك، فإن العلاج بأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف. 

أدوية منبهة 

ولم يكتشف الباحثون زيادة واضحة في خطر الإصابة بالخرف بين مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين تلقوا أدوية منبهة نفسية، خلال متابعتهم 1.9 آلاف شخص ولدوا بين عامي 1933 و1952، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2020.
وحتى عند أخذ عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالخرف، مثل أمراض القلب، في الاعتبار، وجد الباحثون أن البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بالخرف.
وخلال 17 عامًا من المتابعة، تم تشخيص إصابة 730 مشاركًا (ما يقرب من 1٪) باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وأكثر من 7700 (7٪) بالخرف.
وأظهرت النتائج التي نشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن، أن الخرف تطور لدى 13% من المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وفي 7% من الآخرين.

أعراض نقص الانتباه وفرط النشاط في الشيخوخة

وقال رايشنبرج: "البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم خطر متزايد للإصابة بالخرف. لا ينبغي تجاهل أعراض نقص الانتباه وفرط النشاط في الشيخوخة ويجب مناقشتها مع الأطباء".
وشدد رايشنبرج على أن الدراسة لا تثبت أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يسبب الخرف، ولكن يبدو أن هناك صلة، وفقًا لوكالة "يو بي آي".
وقال: "إذا كنت مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كشخص بالغ، فستكون لديك فرصة أكبر للإصابة بالخرف مقارنة بشخص لا يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

أسباب وراثية

وأشار إلى أن السبب الدقيق وراء ارتباط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين والخرف غير معروف.
لكنه رجح أنه "من الممكن أن تكون بعض الأسباب الوراثية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والأسباب الجينية للخرف هي نفسها، وبالتالي هناك مسارات وراثية مماثلة لكلا الاضطرابين".
وبين رايشنبرج، إلى أن العديد من العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف. ومن بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعدم ممارسة الرياضة. 
ونصح قائلاً: "في سياق عوامل الخطر العديدة هذه، ينبغي للمرء أن يحاول الحفاظ على الصحة العامة الجيدة والصحة المعرفية الجيدة".

اقرأ أيضا

النوم-السهر
12:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

احذر.. هذا الأمر يحرمك من النوم

سرطان الثدي
11:37 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ليست الكتلة فقط.. احذري 5 علامات للإصابة بسرطان الثدي

المشي
11:14 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

دراسة: طريقة المشي هذه مؤشر على الوفاة المبكرة

سعىال الطفل
9:28 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

9 علامات على خطورة سعال طفلك؟.. تعرفي عليها

اقرأ أيضا

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

الصحة: 4 إجراءات لمن يتعرض للدغة "بق الفراش"

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

منها الأدوية والغذاء.. 5 أشياء تؤثر على لون البول

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حوادث 10:36 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

دراسة تحذر: اضطراب فرط الحركة لدى الكبار قد يسبب كارثة

زراعة شريحة في دماغ رجل 2:03 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة: الشعور بالوحدة يزيد من فرصة الإصابة بمرض باركنسون

مرض الخرف 2:21 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

احذر 5 مهن.. أصحابها معرضون للإصابة بالخرف أكثر من غيرهم

اقرأ أيضا

القولون العصبي
2:58 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

اكتشاف دواء يخفف متلازمة القولون العصبي

WhatsApp Image 2023-10-18 at 2.28.48 AM
2:31 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

6 نصائح مهمة لسلامتك أثناء قيادة الدراجة الهوائية

نزلة برد
10:57 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة.. عليك زيارة الطبيب فورا مع هذه الأعراض

نزيف العين
9:00 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

استشاري يوضح أسباب نزيف ملتحمة العين.. رقم (4) شديد الخطورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
11:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم

سكن العمالة
11:09 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإثبات سكن العمالة

الشؤون البلدية
11:03 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

حساب المواطن
10:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيفية إضافة تابع جديد إلى حساب المواطن

أهم 10
9:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

اخطاء النوم
9:49 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

كيف تتخلص من الشعور بالضيق صباحًا في بعض الأيام؟