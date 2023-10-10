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استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي
أ أ
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وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لحماية كبار السن من خطورة الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي.

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حماية كبار السن من الالتهاب الرئوي



وقال النمر، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا":" بعض المرضى كبار السن يدخل المستشفى بمشكلة معينة (قلب،كلى عظام...الخ) وخلال مرحلة تشافيه قد يصاب بالتهاب الرئة HAP مما يدهور حالته كثيراً".
وأضاف النمر "مما يساعد على تقليل حدوث الإصابة خروج المريض من المستشفى فور تشافيه من مرضه الأصليط.

ماذا تعرف عن الالتهاب الرئوي؟



ويوضح الأطباء، أن الالتهاب الرئوي من الأمراض الشائعة التي تُصيب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
ويُعتبر هذا المرض خطيرًا ويحتاج إلى رعاية وعلاج قبل أن يتفاقم الوضع. في هذه القائمة، سنعرض لك الأسباب الرئيسية والأعراض المميزة وكيفية الوقاية من الالتهاب الرئوي.

أسباب العدوى

• العدوى البكتيرية: يمكن أن يسبب بعض البكتيريا الضارة الالتهاب الرئوي.
• العدوى الفيروسية: فيروسات مثل الإنفلونزا والرسوبية يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.
• العدوى الفطرية: بعض الفطريات يمكن أن تؤدي إلى التهاب الرئة.
• العوامل البيئية: مثل التعرض للغبار أو الكيماويات الضارة.

- أعراض الإصابة بالمرض

سعال يصاحبه بلغم أخضر أو قذر.
ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس.
آلام في الصدر عند التنفس أو السعال.
حمى عالية وارتفاع في درجة الحرارة.
ضعف عام وتعب شديد.

- الوقاية من المرض:



• تجنب التعرض للعوامل المسببة للالتهاب الرئوي.
• الحفاظ على نظافة يديك بشكل جيد واستخدام معقم اليدين بانتظام.
• الالتزام بتعليمات النظافة الشخصية مثل تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.
• التأكد من تلقي تطعيمات الإنفلونزا الدورية وتطعيم الالتهاب الرئوي الناجم عن البكتيريا.

أهم طرق العلاج



يتضمن العلاج للالتهاب الرئوي المتسبب عن العدوى البكتيرية استخدام مضادات حيوية، أيضا فإن العلاج للالتهاب الرئوي الفيروسي يركز على تخفيف الأعراض وتحسين الوضع العام للمريض.
وأحيانا قد يحتاج المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة من الالتهاب الرئوي إلى دخول المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
وفي حالة إذا كان كبار السن يعانون من أعراض الالتهاب الرئوي، فمن المهم أن تستشير الطبيب لتقديم التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

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