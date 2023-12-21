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دراسة: الوقاية من حصوات الكلى الخطيرة تبدأ من سلوك تناول الطعام

الكلي - السكري
الكلى
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ينصح الأطباء الجميع بتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الألياف للحفاظ على الصحة وتقوية المناعة، والوقاية من حصوات الكلى.

خطر الإصابة بحصوات الكلىاضافة اعلان


وتوضح التقارير الطبية أن شخصاً من كل 10 أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في حياته، والحصوات ليست مؤلمة فقط، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى مضاعفات خطيرة، قد تتطلب دخول المستشفى، وحتى الجراحة.

وقال خبراء "مايو كلينيك نيوز نتوورك"، إن إجراءات الوقاية من حصى الكلى تبدأ بتناول الأطعمة المناسبة.

وفي هذا السياق، ينصح الدكتور إيفان بورتر من عيادة مايو كلينيك: "بالتفكير في أنواع الطعام الذي تتناوله. فالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والطماطم والبطيخ، تحتوي أيضاً على سترات طبيعية، وهي مثبطات طبيعية للحصوات".

مصادر البروتين 


ويضيف بورتر: "ينبغي أيضاً التفكير فيما لا يجب أن تأكله". "نحن نعلم أن المصادر الحيوانية للبروتين ترتبط ببساطة بزيادة خطر الإصابة بالحصوات، وربما تكون إحدى الطرق لتجنب المزيد من إنتاج الحصوات هي تناول اللحوم بكمية أقل".

وينبغي أيضاً تقييد بعض الأطعمة، مثل السبانخ الذي يحتوي على مستويات عالية من الأكسالات.
وتابع بورتر: "الكثير من الخضروات الورقية المفيدة قد يكون لها تأثير سلبي على الحصوات. وإحدى طرق مكافحة ذلك هي تناول بعض الكالسيوم الغذائي مع تلك الوجبات. لذا قد يكون الجبن مع السبانخ فكرة جيدة للوقاية من تكون الحصوات".

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