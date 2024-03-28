حتى لا تضر بصحتك.. نصائح صحية لا تفوتك عند الاستحمام

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سواء كنت تدخل إلى الحمام كأول شيء في الصباح لبدء يومك الجديد، أو تعتاد على دخوله في نهاية يومك، يصبح الاستحمام طقسًا يوميًا لكثير من الناس، سواءً لتجديد نشاطهم، أو مساعدتهم على الاسترخاء.

غير أن البعض قد يمضي وقتًا أطول من اللازم في الحمام مستمتعًا بالماء الساخن، لكن ماثيو جينكينز، خبير التدفئة حذر من ذلك، لأنه قد يشكل خطرًا على الصحة.





طول وقت الاستحمام



خطأ يحدث بعد الاستحمام



وقال جينكينز: "كلما زاد وقت الاستحمام، زادت الرطوبة المتراكمة في حمامك على الجدران والأسقف والبلاط. إذا كان الحمام يفتقر إلى التهوية المناسبة، يمكن أن تصبح الرطوبة الزائدة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن لفترة أطول محاصرة. مع مرور الوقت، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "ومما يثير القلق أن العفن يمكن أن يؤدي إلى احتقان الأنف والعطس والسعال والصفير والتهابات الجهاز التنفسي وتفاقم حالات الربو والحساسية الحالية".وتابع: "العادات اليومية تلعب دورًا هامًا في انتشار العفن في منازلنا. مزيج من إهمال التهوية المناسبة والعادات اليومية الإهمال يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن".وشدد على أنه "من المهم لأصحاب المنازل أن يضعوا في اعتبارهم عاداتهم اليومية وأن يتخذوا تدابير استباقية للتخفيف من مستويات الرطوبة. ومن خلال تشجيع التهوية والحفاظ على بيئة خالية من الفوضى، يمكننا تقليل خطر الإصابة بالعفن".وقال جنكينز: "إن فتح الباب، وتشغيل المروحة، وفتح النافذة، كلها تساعد على التخلص من الرطوبة بعد الاستحمام لفترة طويلة."وتابع ناصحًا: "إذا وجدت انسكابات مياه على البلاط أو الجانب، فامسح الانسكابات أو امسحها بقطعة قماش نظيفة وجافة".علاوة على ذلك، هناك خطأ آخر يحدث بعد الاستحمام والذي قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم نمو العفن، إذ أن ترك المناشف المبللة على الأرض يمكن أن يكون أرضا خصبة للعفن، خاصة في غرفة مليئة بالرطوبة مثل الحمام.ووفقًا له: "يزدهر العفن عندما تُترك المناشف في كومة على الأرض، حيث يكون هناك دوران قليل للهواء، وبيئة رطبة وإضاءة منخفضة لأجزاء من المنشفة عند لفها في كرة. وهذا يجعلها حاضنة لمستعمرات العفن الأسود".وحذر قائلاً: ""يعتمد الوقت الذي تستغرقه المنشفة لتتعفن على مدى ملائمة حمامك للعفن والعفن الفطري - ولكن إذا كانت الظروف مناسبة، يمكن أن تبدأ المنشفة في العفن في أقل من 12 ساعة".لذلك، أوصى الخبير بالتأكد من تعليق المناشف المبللة لتقليل فرص الإصابة بالعفن "بشكل كبير".وأضاف: "علاوة على ذلك، عندما يحين وقت غسل المناشف، تأكد من تجفيفها بشكل صحيح قبل رميها في سلة الغسيل وإلا قد يشجع ذلك على نمو العفن في سلة الغسيل وعلى الملابس الأخرى التي تتلامس معها".