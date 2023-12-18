تفاصيل الروتين الصباحي لأسعد الناس في العالم.. كيف تطبقه في حياتك؟

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يعيش سكان "المناطق الزرقاء" بالعالم، في أوكيناوا (اليابان)، ونيكويا (كوستاريكا)، وسردينيا (إيطاليا)، وإيكاريا (اليونان)، ولوما ليندا - كاليفورنيا (الولايات المتحدة) حتى عمر 100 عام. اضافة اعلان

وهم بذلك أطول الأعمار على الإطلاق الأرض، وأيضًا من بين أسعد الأشخاص على هذا الكوكب، حيث يتمتع هؤلاء بأنماط حياة تساهم في طول عمرهم.

وخضعوا لعدد كبير من الأبحاث، حيث كان العلماء يبحثون عن أدلة حول كيفية عيش حياة سعيدة وطويلة. ويشمل ذلك، الروتين الصباحي، الذي يتضمن الأكل والشرب، وكيفية التعامل مع كل صباح من منظور عقلي، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





وجبة فطور صحية



القهوة



ضع هدفًا ليومك



قل شيئًا لطيفًا لأول شخص تراه



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يستمتع معظم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء بنظام غذائي متوسطي غني ومتنوع أو نظام غذائي نباتي.ويكثرون عمومًا من تناول الأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات، ويتناولون كميات أقل من اللحوم الحمراء أو المصنعة والسكر والكربوهيدرات النشوية مقارنة بالنظام الغذائي الغربي العام.وأظهرت الأبحاث أن اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي - والذي يركز أيضًا على الحبوب الكاملة وزيت الزيتون والفاصوليا والمكسرات والأسماك - يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، وتشمل أمراض الزهايمر، أمراض القلب، السرطان والسكتة الدماغية.وتظهر الدراسات أيضًا أن تناول معظم السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يساعد في تحسين الحالة الصحية.ويتناول سكان لوما ليندا بكاليفورنيا عادة في الصباح طبقًا من الشوفان، ويضيفون أحيانًا المكسرات أو الفواكه لمنحهم المزيد من الألياف.ويمكن أن يؤدي استبدال حليب الألبان ببديل نباتي مثل حليب الشوفان أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.القهوة هي جزء أساسي من النظام الغذائي لمعظم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء، ويشربون حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من المادة يوميًا.وأظهرت الدراسات أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.وقالت الدكتورة سوزانا لارسون، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الكافيين قد يفسر، جزئيًا على الأقل، الارتباط العكسي بين استهلاك القهوة وخطر النوع الثاني من مرض السكري".وفي الوقت نفسه، ترتبط مادة البوليفينول - مضادات الأكسدة التي تتواجد بشكل طبيعي - في القهوة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.لايقتصر بدء اليوم بشكل صحيح على ما تتناوله فقط من طعام، إذ يعمل سكان "المناطق الزرقاء" على تطبيق المفهوم الياباني "Ikigai" — العثور على الدافع الداخلي.يتعلق الأمر باكتشاف ما يعطي الهدف والشرارة لحياتك، والسبب الحرفي لمغادرة السرير في الصباح. وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشعرون أن لديهم هدفًا أكبر يميلون إلى العيش حياة أطول.وقال كين موجي، عالم الأعصاب من طوكيو، إن العملية تبدأ بخمسة ركائز: قبول نفسك، والتواصل مع الآخرين والإنسانية والكوكب، والعثور على المتعة في الأشياء الصغيرة، والتواجد".الطريقة التي يتعامل بها الناس في بداية اليوم يمكن أن تمنح الشخص دفعة من السعادة.قال المؤلف دان بيوتنر، الذي صاغ مصطلح "المناطق الزرقاء"، إنه يبدأ كل صباح بقول شيء لطيف لأول شخص يراه.وقالت سارة ويلسون: “قل شيئًا لطيفًا لأول شخص نلتقي به. تظهر دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن السلوكيات معدية، لذا إذا فعلت ذلك مع جارك، فمن المرجح أن يعود إليك".ويمارس بوتنر أيضًا 20 دقيقة من التمارين الرياضية - مثل ركوب الدراجات للعمل.