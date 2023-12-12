دراسة توضح فوائد القهوة السوداء في إنقاص الوزن

أ أ

أكدت دراسة حديثة، أن القهوة السوداء تساعد في التخلص من الوزن الزائد بتعزيز التمثيل الغذائي، وكبح الشهية، وتعزيز أكسدة الدهون في الجسم.



ووفقا للدراسة، فإن الكافيين يعزز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى زيادة معدل الأيض، ويساعد ارتفاع معدل التمثيل الغذائي الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية. اضافة اعلان



كبح الشهية والرغبة في تناول الطعام



كذلك يعمل الكافيين على كبح جماح الشهية، وتساعد القهوة في السيطرة على الرغبة في الطعام ما يساهم في خفض الوزن.

كذلك تخفض القهوة السوداء السعرات الحرارية، شرط شربها دون سكر أو كريمة أو مكونات بسعرات حرارية عالية.

كذلك تحسن القهوة قبل التمرين الأداء، وتزيد الطاقة والتركيز عليه ما يساعد في مكافحة الوزن.

ووفقا للدراسة، يحسن الكافيين الأداء البدني بزيادة الأدرينالين، ويعزز الأداء البدني، ويحرق السعرات الحرارية.



الكافيين وأكسدة الدهون

أيضا يحفز الكافيين تكسير الدهون في الجسم بإطلاق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، لاستخدامها طاقة للجسم.

ووفقا للدراسة، فإن القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة، لمكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، ودعم مضادات الصحة العامة والتحكم في الوزن.



التركيز الذهني والإدراك



وبحسب الدراسة، فإن الكافيين يساعد على زيادة اليقظة الذهنية والتركيز، ما يقلص بشكل غير مباشر الوزن من خلال بفضل أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتفاعلاً.



