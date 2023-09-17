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تحذير مهم من الهلال الأحمر بخصوص الأدوية

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الهلال الأحمر
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أعلنت هيئة الهلال الأحمر، أنه من اجل حفظ الأرواح وتحقيق سلامة الجميع، فلابد من تجنب بعض الممارسات الخاطئة عند استخدام الأدوية.اضافة اعلان

تجنب الممارسات الخاطئة عند استخدام الأدوية

وأوضح أنه بمنسابة اليوم العالمي لسلامة المرضى، فإنه يطالب بضرورة الحرص على تجنب الممارسات الخاطئة عند استخدام الأدوية، وذلك على النحو التالي:
1 – إعطاء الأدوية لمريض آخر بدون وصفة طبية.
2 – الاحتفاظ أو استخدام الدواء عند انتهاء تاريخ الصلاحية أو التغيير في الدواء.
3 – عند الشفاء التام يتم الاحتفاظ بالأدوية الموصوفة طبيًا لإعادة استخدامها لاحقًا.

ممارسات سيئة في استخدام الأدوية

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت أن هناك مخاطر عدة تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها.
وحذرت من الوقوع في أخطار هذه الممارسات، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضي الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.

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