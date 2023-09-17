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بيان عاجل من "الغذاء والدواء" حول المشروبات الغازية

المشروبات الغازية
مشروب غازي
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة.اضافة اعلان
وأوضحت أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ".

المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري

وأشارت الهيئة إلى أن المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون.
في حين أن المياه الغازية هي عبارة عن ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون، وقد تنتج أضرارًا بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكلٍ عام لاحتوائها على السكر المضاف، وفق قولها.

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