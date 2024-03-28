بعد وفاة 4 أشخاص بهذه الدولة.. تحذير من خطورة تناول مكمل غذائي لخفض الكوليسترول

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شهدت اليابان وفاة أربعة أشخاص خلال الأيام الماضية؛ نتيجة تناول أحد المكملات الغذائية المستخدمة لخفض الكوليسترول.

وأعلنت شركة "كوباياشي للأدوية"، اليوم الخميس، عن وفاة شخصين آخرين تناولا مكمّلاً غذائيًا.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "أمس الأربعاء وصلت إلينا إخبار من عائلة أحد الأشخاص الذين تناولوا المكمل الغذائي Beni-koji Cholesterol Help والذي توفي بسبب مرض الكلى. وفي 27 مارس أيضًا علمنا عن وفاة شخص آخر كان يتناول المكمل منذ عام 2021".





مكملات غذائية تحتوي على أرز الخميرة الحمراء



تحليل المكمل الغذائي



وسجلت أول حالة لوفاة شخص كان يتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء لفترة طويلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية في الأسبوع الماضي.وتم حتى الآن الإبلاغ عن حالتي وفاة و106 حالة دخول إلى المستشفيات. وفي معظم الأحوال يدور الحديث عن الأشخاص الذين تناولوا المكمل الغذائي الذي تم إنتاجه في سبتمبر 2023.وأمس الأربعاء أمرت سلطات مدينة أوساكا التي يقع فيها مصنع الشركة بسحب مليون مكمل غذائي يحتوي على أرز الخميرة الحمراء.ووصلت أول تقارير عن حالات تدهور الصحة بعد تناول مكملات غذائية مخصصة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، إلى الشركة في يناير 2024.وكشف تحليل المكمل الغذائي عن وجود مكونات "لم توفرها الشركة".وفي 22 مارس الجاري، أعلنت الشركة عن سحب جميع المنتجات التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء، كما طلبت من 52 شركة شريكة تزودها بالمكونات التوقف أيضًا عن بيع منتجاتها.وحثت الشركة العملاء على التوقف عن تناول المكملات الغذائية المستخدمة لخفض الكولسترول.وقالت إنها تشتبه في أن المشكلة ربما جاءت من مواد سامة لم يتم اكتشافها من قبل في القوالب المستخدمة في الإنتاج.