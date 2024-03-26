انتبه.. رائحة فمك في الصباح قد تكون علامة على مرض مميت

أ أ

يعاني جميع الناس من مشكلة شائعة عند الاستيقاظ في الصباح، تتمثل في رائحة الفم الكريهة.

وعلاوة على سوء نظافة الفم، فإن السبب الأكثر شيوعًا لذلك هو جفاف الفم طوال الليل. أو تناول الطعام قبل النوم.

ومع ذلك، فقد حذر الأطباء من أن رائحة الفم الكريهة هي علامة أقل شهرة لمرض قاتل.





رائحة الفم الكريهة وسرطان الحنجرة



علاج مشكلة رائحة الفم الكريهة



أعراض سرطان الحنجرة



عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الحنجرة



وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن رائحة الفم الكريهة هي أحد أعراض سرطان الحنجرة.وأدرجت الهيئة الصحية، رائحة الفم الكريهة كأحد الأعراض المحتملة لسرطان الحنجرة.ووفقًا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث، فمن المرجح أن تحدث هذه العلامة في مراحل لاحقة، مشيرة إلى أنه "مع نمو الورم، قد يسبب الألم، وفقدان الوزن، ورائحة الفم الكريهة، والاختناق بالطعام".وأوضح الدكتور فيشال جوبتا، اختصاصي جراحة الرأس والرقبة والأستاذ المساعد في طب الأورام والأنف والأذن والحنجرة، أنه من غير المعروف بالضبط سبب ارتباط سرطان الحنجرة برائحة الفم الكريهة.وقال لمركز روزويل بارك الشامل للسرطان: "الأمر ليس واضحًا تمامًا، لكن من المحتمل أن يكون مرتبطًا بتركيز عالي من البوليامينات في الخلايا السرطانية"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".ونصح إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة الشديدة، قم بإجراء تغييرات في نمط حياتك مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة بانتظام واستخدام الخيط، والحصول على الترطيب المناسب.وقال الدكتور جوبتا إنه إذا استمر الأمر بعد ذلك، يجب التحدث إلى طبيب الأسنان لأنه قد يشير إلى شيء أكثر خطورة.وبينت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، أن العرض الرئيس لسرطان الحنجرة هو الصوت الأجش لأكثر من ثلاثة أسابيع.تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:ألم عند البلع أو صعوبة في البلعكتلة أو تورم في الرقبةسعال طويل الأمد أو ضيق في التنفسالتهاب الحلق أو ألم الأذن بشكل مستمرصوت صفير عالي النبرة عند التنفسصعوبة في التنفسفقدان الوزن غير المقصودالتعب الشديد.وتنصح الهيئة الصحية بأنه يجب رؤية الطبيب إذا استمرت مشكلة الصوت الأجش لأكثر من ثلاثة أسابيع.وقالت: "غالبًا ما تنتج هذه الأعراض عن حالات أقل خطورة، مثل التهاب الحنجرة، ولكن من الجيد إجراء فحص لها. إذا لزم الأمر، يمكن (...) إجراء المزيد من الاختبارات لتأكيد أو استبعاد السرطان".ومن غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب سرطان الحنجرة ولكن الأشياء التالية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة:التدخين.شرب الكحول.وجود أفراد من العائلة (مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت أو الطفل) مصابين بسرطان الحنجرة.اتباع نظام غذائي غير صحي منخفض في الفواكه والخضراوات.التعرض لبعض المواد الكيميائية والمواد مثل الأسبستوس وغبار الفحم.