الهالات السوداء تحت عين طفلك.. تعرف على السبب

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ينزعج الآباء من رؤية الهالات السوداء تحت أعين أطفالهم، لكن الأمر قد لا يستدعي القلق.

ولا يدل ظهور تلك الهالات على النوم السيئ دائمًا كما قد يعتقد البعض.

عادة ما ترتبط الهالات السوداء بتدفق المزيد من الدم في الأوردة تحت الجلد تحت العينين. وهي أكثر وضوحًا عند الأطفال لأن الدم الداكن في الأوردة يبرز تحت الجلد الشفاف المرن.

ويعكس تباين اللون - البني أو الأرجواني أو الأزرق - لون البشرة ومدى عمق عمل الأوعية الدموية. وفي بعض الأحيان قد يرتبط اللون الداكن بتصبغات الجلد أو النمش.

وثبت على نطاق واسع أن هناك عاملاً وراثيًا يلعب دورًا رئيسًا في تطور الهالات السوداء. لذا، إذا كنت تعاني منها، فهناك فرصة جيدة أن يعاني منها أطفالك أيضًا.

ومع ذلك، لم يحدد الباحثون الجينات المسؤولة بعد. ترتبط الوراثة أيضًا بجلد أرق، ونمش، وأوعية أكثر بروزًا في المنطقة - مما قد يؤدي إلى ظهر الهالات السوداء.





الحساسية الموسمية



انتفاخ العين



التعرض لأشعة الشمس



الأطفال الذين يعانون من الحساسية الموسمية غالبا ما يعانون من الهالات السوداء، تسمى عادة "الحساسية اللامعة".واستجابة لمسببات الحساسية التي تدخل المسالك الهوائية العليا، يتم إطلاق مواد كيميائية مثل الهيستامين، مما يؤدي إلى إنتاج المخاط وتورم الأوعية الدموية.ويؤدي هذا الاحتقان العام حول الأنف إلى تضخم الأوعية الدموية الموجودة في الوجه، مما يساهم في تكوين الهالات السوداء.كما يتوقع أيضًا بعض سيلان الحكة الكلاسيكية في العيون، بالإضافة إلى سيلان الأنف والحكة مع العطس.ويمكن أن يحدث أيضًا بعد نزلات البرد والأنفلونزا عندما يخيم الاحتقان العام، أو إذا كان الطفل يعانون من تضخم اللحمية - الذي قد يأتي مع التنفس من الفم أو الشخير في الليل، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".يمتص الجفاف الرطوبة من الأنسجة الرقيقة الموجودة أسفل العينين مما يجعلها تبدو "غارقة" ومظلمة.ويمكن أن تسبب الحساسية أو الإصابات أو قلة النوم انتفاخًا حول العينين مما قد يلقي بظلاله وبالتالي ظهور الهالات السوداء.كما أن فرك منطقة حول العينين بقوة يؤدي إلى الانتفاخ. يفرك الأطفال أعينهم لمختلف الأسباب - خاصة عندما يكونون متعبين.يؤدي قضاء الكثير من الوقت في الشمس إلى "اسمرار" مما قد يجعل الهالات أكثر بروزًا.علاوة على الأطفال الذين يلعبون في حمامات السباحة. إذ يمكن أن تؤدي النظارات الواقية الضيقة التي يتم ارتداؤها لفترة طويلة إلى ظهور الأوعية الدموية الصغيرة وكدمات الجلد الرقيق تحت العينين.