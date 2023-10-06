الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
الحساسية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، من انتشار عدد من الأمراض في خلال شهر أكتوبر الجاري.
اضافة اعلان

"المسند" يحذر من الحساسية والأنفلونزا

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه عادة شهر أكتوبر موسم الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.

جازان أشد مناطق المملكة حرًا

وكشف المسند في الوقت نفسه، عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مدينة جازان تعتبر أشد مدن المملكة حرًا على مستوى السنة، إذ تقدر درجة الحرارة التراكمية السنوية من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر، بنحو 6800 درجة مئوية.
وبين أن سبب حر جازان يرجع لعامل الموقع الفلكي أقصى جنوب المملكة مع انخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر.

النماص أشد مدن المملكة بردًا

وأضاف أن محافظة النماص في عسير تأتي كأبرد محافظة سعودية على مستوى العام بدرجة تراكمية تقدر بنحو 2878 درجة مئوية بسبب عامل الارتفاع عن سطح البحر.

مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية

 وأشار في الوقت نفسه، إلى أن مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية، وتطرأ عليه التغيرات والمفاجآت بشكل سريع، بخلاف المواقع التي تطل على المحيطات المؤثرة كغرب أوروبا، أو المناطق الاستوائية.

اقرأ أيضا

اضطراب التوحد
11:19 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

سوء الفهم ونفور من الأصوات.. تعرف على علامات الإصابة بالتوحد

الإسعاف الجوي
10:44 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

الإسعاف الجوي في جازان يباشر نقل 4 حالات حرجة إثر حادث مروري

دهون البطن
10:39 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تقليل الدهون في البطن يساعد على الشفاء من السكري

اخطاء النوم
10:38 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

12 خطأ لا يرتكبهم الناجحون قبل الخلود إلى النوم

اقرأ أيضا

فهد الطبية: إعادة الحركة والمشي لشاب بهذه التقنية (فيديو)

بشرى للنساء.. العيش في هذه الأماكن يحمي من السرطان

ماذا تعرف عن طريقة"5ـ12ـ30" لفقدان الوزن وبناء العضلات؟

أبرز 8 شائعات عن مرض الزهايمر.. والحقائق الكاملة حولها

مبادرة "طبيب لكل أسرة" في الشرقية.. تعرف على التفاصيل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

التطعيم ضد الأنفلونزا 4:20 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

كيف تتغلب على الأنفلونزا بسرعة وبدون عواقب؟.. روشتة طبية

اقرأ أيضا

حمى الضنك
5:28 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

"الصحة العالمية" تحذر: حمى الضنك تهدد عدة قارات

تنظيف الأنف
2:59 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خبير: إصدار هذا الصوت له تأثير مضاد للفيروسات وينظف الجيوب الأنفية

حقن اوزمبك
2:57 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

بعض أدوية إنقاص الوزن تزيد من خطر الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي

حفظ التمر
2:45 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

"الغذاء والدواء" تحذر من استخدام هذه المواد في حفظ التمور بـ"الكبس"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
11:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

حساب المواطن
7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة

000_33VC3H9
6:52 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"