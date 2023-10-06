أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

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حذر
خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ، أ.د. عبدالله المسند، من انتشار عدد من
الأمراض في خلال شهر أكتوبر الجاري.
"المسند"
يحذر من الحساسية والأنفلونزاوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه عادة شهر أكتوبر موسم الحساسية وأمراض البرد
والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.
جازان
أشد مناطق المملكة حرًا
وكشف
المسند في الوقت نفسه، عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مدينة جازان تعتبر أشد مدن المملكة حرًا على مستوى السنة، إذ تقدر درجة الحرارة التراكمية السنوية من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر، بنحو 6800 درجة مئوية.
وبين أن سبب حر جازان يرجع لعامل الموقع الفلكي أقصى جنوب المملكة مع انخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر.