أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

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حذر خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، من انتشار عدد من الأمراض في خلال شهر أكتوبر الجاري.

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"المسند" يحذر من الحساسية والأنفلونزا



جازان أشد مناطق المملكة حرًا



النماص أشد مدن المملكة بردًا



مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه عادة شهر أكتوبر موسم الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.وكشف المسند في الوقت نفسه، عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مدينة جازان تعتبر أشد مدن المملكة حرًا على مستوى السنة، إذ تقدر درجة الحرارة التراكمية السنوية من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر، بنحو 6800 درجة مئوية.وبين أن سبب حر جازان يرجع لعامل الموقع الفلكي أقصى جنوب المملكة مع انخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر.وأضاف أن محافظة النماص في عسير تأتي كأبرد محافظة سعودية على مستوى العام بدرجة تراكمية تقدر بنحو 2878 درجة مئوية بسبب عامل الارتفاع عن سطح البحر.وأشار في الوقت نفسه، إلى أن مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية، وتطرأ عليه التغيرات والمفاجآت بشكل سريع، بخلاف المواقع التي تطل على المحيطات المؤثرة كغرب أوروبا، أو المناطق الاستوائية.