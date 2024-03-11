الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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كيف تقاوم الخمول والكسل في رمضان؟

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الخمول والكسل في رمضان
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في أول أيام شهر رمضان، يشعر البعض بحالة من الكسل والخمول خاصة خلال ساعات النهار.

أسباب الشعور بالخمول في نهار رمضاناضافة اعلان

وحسب خبراء موقع "الكونسلتو" المتخصص في الصحة والغذاء، فإن الشعور بالخمول في نهار رمضان يعود لاتباع العديد من العادات الصحية الخاطئة، منها:
1 - تغيير عادات النوم.
2 - نقص معدل السكر في الدم.
3 - تغيير عادات وأوقات تناول الطعام.
4 - عدم تناول أكلات صحية في وجبة السحور.
5 - كثرة تناول الكافيين والمنبهات بعد السحور، على اعتقاد أنها تقي من الصداع.

كيفية التخلص من الخمول في نهار رمضان؟

ووفق المتخصصين في التغذية العلاجية، فإن هنا مجموعة من النصائح التي يساعد اتباعها في تخفيف حدة الخمول والكسل أثناء الصيام، وهي:
1 - الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون في السحور، مثل المقليات.
2 - الحرص على شرب الماء من بعد الإفطار حتى السحور بشكل مثالي.
3 - ممارسة أي رياضة خفيفة أثناء الصيام للتخلص من الكسل، ويفضل المشي.
4 - الحصول على الراحة الكافية ومحاولة الحصول على 8 ساعات من النوم.
5 - تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف ومعادن وفيتامينات، والابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على كميات هائلة من الكربوهيدرات، خاصة في السحور.

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