"الغذاء والدواء" تحذر من استخدام هذه المواد في حفظ التمور بـ"الكبس"

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام المواد الورقية أو الكرتونية في حفظ التمور بـ"الكبس".

وشددت عبر حسابها في منصة "إكس" على ضرورة تعبئتها في عبوات مناسبة لحفظ الأغذية، وأن تكون نظيفة وجافة وغير منفذة للرطوبة. اضافة اعلان





4 طرق لحفظ التمور



ونصحت الهيئة، باستخدام هذه الطرق عند حفظ التمور:

1 - مواد تعبئة وتغليف غير مسامية مثل البلاستيك والزجاج، وعدم حفظ التمور في المواد الورقية أو الكرتونية، حيث إنها تسهم في تسريع معدل التلوث البكتيري.



2 - وأوضحت «الغذاء والدواء» أن من طرق حفظ التمر أيضاً: «التجميد» إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة.

3 - طريقة «التبريد» مع أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرّض التمر للرطوبة، حيث تصل مدة الحفظ إلى ثلاثة أشهر.

4 - طريقة «التجفيف» التي تهدف إلى خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة.



ملوثات التمر

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن ملوثات التمر تتمثل في: مواد كيميائية «بقايا المبيدات، ومعادن ثقيلة وسامة»، مواد فيزيائية «الأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية»، ونمو الأحياء الدقيقة «الخمائر والعفن».

وأوضحت ضرورة غسل التمر جيداً بماء جارٍ قبل تناوله لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، ناصحة بتجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.

