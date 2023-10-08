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الغذاء والدواء: تجنبوا هذا الأمر عند استخدام جهاز فحص الثدي

سرطان الثدي
الفحص المبكر يساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولية
أ أ
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتجنب استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي بالماموجرام لضمان الحصول على نتائج دقيقة وصحيحة.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة في إنفوجرافيك عبر حسابها في منصة "إكس"، أن معظم مزيلات العرق تحتوي على جزيئات من الألمونيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء وقد تسبب التشخيص الخاطئ.

فحص الماموجرام للمرضع

وقالت إنه لاينصح بإجراء فحص الماموجرام للمرضع لوجود الحليب في أنسجة الثدي، مما قد يتسبب في صعوبة التشخيص. 
وأشارت إلى أنه يوصى كذلك بعمل فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40عامًا بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.

جهاز الماموجرام يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي


وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جهاز "الماموجرام" يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ ليساعد في البدء بالعلاج في المراحل الأولى.
وأضافت، أن 37% من حالات الإصابة تصل إلى الطبيب في مراحل متقدمة يصعب شفاءؤها، ناصحةً المرأة بزيارة الطبيب عند ملاحظة وجود كُتَل أو تغيّر غير طبيعي في الجلد حول الثدي.

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