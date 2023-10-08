الغذاء والدواء: تجنبوا هذا الأمر عند استخدام جهاز فحص الثدي

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتجنب استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي بالماموجرام لضمان الحصول على نتائج دقيقة وصحيحة. اضافة اعلان

وأوضحت الهيئة في إنفوجرافيك عبر حسابها في منصة "إكس"، أن معظم مزيلات العرق تحتوي على جزيئات من الألمونيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء وقد تسبب التشخيص الخاطئ.





فحص الماموجرام للمرضع



#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/3B6hPU6RqF هناك عدة احتياطات يجب الأخذ بها قبل استخدام جهاز "الماموجرام" ومنها خلو الجسم من بعض مزيلات العرق المحتوية على جزيئات الألومنيوم حيث يمكن أن تؤثر على نتائج الفحص. #شهر_التوعية_بسرطان_الثدي October 8, 2023

جهاز الماموجرام يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي



وقالت إنه لاينصح بإجراء فحص الماموجرام للمرضع لوجود الحليب في أنسجة الثدي، مما قد يتسبب في صعوبة التشخيص.وأشارت إلى أنه يوصى كذلك بعمل فحص الماموجرام للأعمار أقل من 40عامًا بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جهاز "الماموجرام" يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ ليساعد في البدء بالعلاج في المراحل الأولى.وأضافت، أن 37% من حالات الإصابة تصل إلى الطبيب في مراحل متقدمة يصعب شفاءؤها، ناصحةً المرأة بزيارة الطبيب عند ملاحظة وجود كُتَل أو تغيّر غير طبيعي في الجلد حول الثدي.