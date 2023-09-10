هل كل الأورام تتطلب علاجا كيماويا.. استشاري يجيب؟

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أكد د. أحمد الشهري استشاري طب الأورام، أن الأورام الخبيثة أو (السرطان) لا تستدعي كلها استخدام العلاج الكيماوي.

وقال الشهري، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "بالنسبة لعلاج السرطان، ليس كل الأورام الخبيثة (السرطان) تستدعي استخدام العلاج الكيماوي، فبحسب نوع الورم والمرحلة التي وصل لها. اضافة اعلان



علاج الأورام والسرطانات



وأضاف هناك علاجات عدة يمكن استخدامها (وكلها علاجات للسرطان) من ضمنها:

- العلاج الكيماوي

- العلاج الهرموني

- مضادات الـ HER2

- العلاج المناعي Immunotherapy

- العلاجات الموجهة Targeted therapy



ما هو مرض السرطان؟



ويوضح الأطباء، أن السرطان يشير إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.



والسرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم. لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.



