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الصحة العالمية: هذا المرض يقتل 3500 شخص يوميا

منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ أ
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كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي لا تزال تحصد 3500 شخص يومياً.
مشيرة إلى أن الرقم آخذ في الارتفاع، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.اضافة اعلان

وفيات التهاب الكبد الفيروسي:

وأظهرت بيانات جديدة من 187 دولة أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1.1 مليون في عام 2019 إلى 1.3 مليون في عام 2022، حسب هذا التقرير الصادر في القمة العالمية حول التهاب الكبد.
واعتبرت ميغ دوهرتي، مديرة قسم فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيا في منظمة الصحة العالمية، أن هذه اتجاهات مثيرة للقلق.

3500 وفاة يوميًا:

وفي المجمل، يموت كل يوم 3500 شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة لعدوى التهاب الكبد: 83% بسبب التهاب الكبد "بي" و17% بسبب التهاب الكبد "سي".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية المحدثة إلى أن 254 مليون شخص كانوا مصابين بالتهاب الكبد "بي"، و50 مليون آخرين كانوا مصابين بالتهاب الكبد "سي" في عام 2022.

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