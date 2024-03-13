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الخضيري: هذه العادة قبل الإفطار تزيد من الحرق وتخفيف الوزن ومقاومة الأنسولين

د. فهد الخضيري
فهد الخضيري
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قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن رياضة المشي قبل الإفطار مفيدة لفئات كثيرة من الناس.

رياضة المشي قبل الإفطار:اضافة اعلان

مشيرًا في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أنها تزيد من الحرق وتخفيف الوزن وكسر بعض المقاومة للأنسولين.
وتابع :" أويّد ذلك بشرط ما تكون عطشان بشدة او جوعان بشدة. ( وماتكون مريض سكر بحيث ينخفض السكر بشدة )".
حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان
وفي وقت سابق، كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان.
وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن ما يتم تداوله عن أعراض السرطان بوسائل التواصل الاجتماعي من،"صداع وتعرق وهبات حرارية وتوتر وقلق وآلام بالبطن وتسارع نبضات القلب ودوخة ونغزات قوية بالظهر"، كل هذا كلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف أن هذا الكلام المتداول غير صحيح وللأسف غير علمي، لأن هذه الأعراض مشتركة مع كل الأمراض العادية.
وبين أن هذه الأعراض قد تحدث فقط بسبب تهيّج القولون العصبي، أو بسبب عدم النوم الكافي فقط، أوبسبب حساسية الطعام.
وأكد أن مصدر هذه المعلومات، دائمًا ما يكون جاهلًا أو غير متخصص.

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