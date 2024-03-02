هذه المنطقة الأولى على مستوى المملكة في الإصابة بالسمنة والثانية في السكري

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أوضح المشرف على مؤتمر حائل للعلاجيات الدكتور علي التبيناوي، أن منطقة حائل جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المملكة في الإصابة بالسمنة والثانية في السكري، وذلك على هامش مؤتمر حائل الأول للعلاجيات.



مؤتمر حائل الأول للعلاجيات



وأضاف الدكتور علي التبيناوي، وفقا للإخبارية" أن مؤتمر حائل الأول للعلاجيات يستهدف الممارسين الصحيين والأطباء وبناء على ذلك حرصنا في المؤتمر على مناقشة ما يتعلق بهما".

في سياق ذي صلة، توصلت دراسة حديثة، إلى أن المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة هائلة تصل إلى 69 بالمئة.

وقال روبرت لوف، عالم الأعصاب، إن "بديل السكر" يزيد "بشكل كبير" من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



pic.twitter.com/tJziK8GFvj #الإخبارية فيديو | المشرف على مؤتمر حائل للعلاجيات د. علي التبيناوي: حائل الأولى على مستوى المملكة في الإصابة بالسمنة والثانية في السكري، وبناء على ذلك حرصنا في المؤتمر على مناقشة ما يتعلق بهما #نشرة_النهار March 2, 2024

جدل حول الأسبارتام



المحليات الصناعية



وأضاف في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "هناك الكثير من الجدل حول بديل السكر هذا (الأسبارتام). يقول بعض الناس أنها آمنة. بينما يقول البعض الآخر".وأشار إلى دراسة استمرت 10 سنوات من فرنسا وجدت أن المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 69 بالمائة.ومما يثير القلق أن "الأسبارتام" لا يقتصر خطره المحتمل فقط على الإصابة بالسكري. إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2023 أن تناوله يضعف الذاكرة ويسبب أضرارًا وراثية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وقال لوف: "الفئران الذكور التي لديها أطفال - كانت تلك الفئران في الواقع تعاني من عجز في الذاكرة إذا تناول الفأر الأب الأسبارتام. وهكذا يظهر أن العجز في الذاكرة يمكن أن ينتقل وراثيا عندما يتناول الناس الأسبارتام".وأشار عالم الأعصاب إلى دراسة أخرى نظرت إلى 2888 مشاركًا. وبعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس والتعليم والسعرات الحرارية والتدخين وأكثر من ذلك، وجدوا أن أولئك الذين شربوا المحليات الصناعية لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.وسلط الضوء على المشروبات والمحليات التي يمكن الاستمتاع بها "بدلاً من ذلك".وقال: "رقم واحد - يمكنك تجربة المشروبات الغازية المحلاة بالستيفيا أو سكر فاكهة الراهب. رقم اثنين - يمكنك فقط شرب المياه الغازية - ربما تعصر القليل من عصير الفاكهة في ذلك".وأضاف: "وبالنسبة للمحليات، يعتبر الأليلوز بديلاً صحيًا حقًا يمكن أن يساعد في تقليل الوزن".