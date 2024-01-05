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كشف طبيب عن سبع علامات رئيسية للأزمة القلبية والتي لا ينبغي تجاهلها أبدًا.

وقال الطبيب خالد زالماي، بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عبر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب": "عندما نصاب بأزمة قلبية (احتشاء عضلة القلب)، يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة. قد يكون هذا نتيجة لعدد من الأسباب. ولكن ما يسببه هذا هو تلف عضلة القلب".

7 علامات للأزمة القلبية لاتتجاهلها أبدًا اضافة اعلان



العلامات السبع للأزمة القلبية



آلام في الصدر



استفراغ وغثيان



التعرق أو البلل



الدوخة أو الشعور بالدوار



آلام في مناطق أخرى



ضيق في التنفس



شعور غامر بالقلق



وشدد على أنه "من الضروري الحصول على المساعدة الطبية بشكل عاجل والبحث عن العلامات والأعراض حتى لا يضيع الوقت الثمين. الوقت عبارة عن عضلة، فكلما ضاع الوقت أكثر، كلما زادت احتمالية موت عضلات القلب!".وحدد الطبيب سبع علامات وأعراض مهمة للأزمة القلبية قال إنه لايجب تجاهلها أبدًا، حيث أن اكتشافها يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة شخص.مع ذلك، أشار إلى أن بعض العلامات الأكثر شيوعًا للأزمة القلبية لاتؤثر على الجميع، بحسب صحيفة "إكسبريس".وأدرج العلامات السبعة التي يجب البحث عنها على النحو التالي:وفقا للدكتور زالماي، فإن ألم الصدر هو أبرز الأعراض التي يعاني منها الناس.ووصف، ألم الصدر بأنه عبارة عن شعور بالضغط أو العصر أو الثقل في الصدر، ويمكن أن يشعر الشخص أيضًا بعسر الهضم أو الإحساس بالحرقان.أوضح الطبيب،ـ أن هذا يحدث بسبب ظاهرة تسمى الغثيان أو القيء القلبي.ووفقًا للدكتور زالماي، فإنه عندما تموت عضلة القلب، فقد لاتكون قادرة على ضخ الدم بشكل كاف.وتابع: “تذكر أننا على قيد الحياة ونسير لأن لدينا ضغط دم ثابت يغذي جسمنا ودماغنا. إذا انخفض ضغط الدم فجأة، فلن يصل الدم الكافي إلى الدماغ ويمكن أن نشعر بالدوار".قال الطبيب: "تشير بعض النظريات إلى أن الأمر قد يكون بسبب تحفيز جزء من جهازك العصبي، يسمى الجهاز العصبي الودي". "هذا هو رد فعلك في القتال أو الطيران".ويمكن الشعور بهذه الآلام في الذراعين والفك والرقبة والظهر. وقال الدكتور زالماي: "أثناء احتشاء عضلة القلب، يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتشر من صدرك إلى ذراعيك (عادةً الذراع اليسرى، ولكن يمكن أن يؤثر على كلا الذراعين)، والفك والرقبة والظهر والبطن".يضخ القلب الدم حتى يتم توزيعه على الأنسجة والحصول على الأكسجين من الرئتين.وقال الطبيب: "إذا لم يتمكن قلبك من ضخ الدم بشكل جيد (كما هو الحال مع الأزمة القلبية)، فقد تشعر بضيق في التنفس".وفقًا للدكتور زالماي، فإنه "من الناحية الجسدية، قد تكون نوبة الهلع والأزمة القلبية متشابهتين للغاية".