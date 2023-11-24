استشاري يكشف مفاجأة عن علاقة العمل من المنزل بالصحة

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري عن مفاجأة عن علاقة العمل من المنزل بالصحة.





يجب ممارسة رياضة المشي اضافة اعلان



حث الوالدين وكبار السن على الحركة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن العمل بالمنزل يعتبر نوع من الرياضة وأن أي حركة يتحركها الشخص بمنزله هي رياضة.وأكد على أن يقوم الشخص بخدمة نفسه متحركًا بمنزله ولا ينتظر من أحد أن يخدمه وهو جالس في مكانه، لان تحركه في حد ذاته رياضة ونشاط.وتابع: " لا تجعلوا والديكم يصابون بأمراض الكسل والخمول بزعم أنكم تخدمونهم لكي لا يتعبوا، بل ادعموا حركتهم ونشاطهم".وأوصى بضرورة الحرص على أن يكون التكاسل والتسويف سبب في منع الإنسان من رياضة المشي التي قد تنقذه من أمراض كثيرة مثل، "سكري والقلب والسمنة والروماتيزم.وأشار إلى أن هناك الكثير ندموا أشد الندم بعدما منعهم الكسل من ممارسة الرياضة والمشي، وكانوا يجلسون في أماكنهم دون تحرك.