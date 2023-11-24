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استشاري يكشف مفاجأة عن علاقة العمل من المنزل بالصحة

د. فهد الخضيري
فهد الخضيري
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري عن مفاجأة عن علاقة العمل من المنزل بالصحة.

يجب ممارسة رياضة المشياضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن العمل بالمنزل يعتبر نوع من الرياضة وأن أي حركة يتحركها الشخص بمنزله هي رياضة.
وأكد على أن يقوم الشخص بخدمة نفسه متحركًا بمنزله ولا ينتظر من أحد أن يخدمه وهو جالس في مكانه، لان تحركه في حد ذاته رياضة ونشاط.

حث الوالدين وكبار السن على الحركة

وتابع: " لا تجعلوا والديكم يصابون بأمراض الكسل والخمول بزعم أنكم تخدمونهم لكي لا يتعبوا، بل ادعموا حركتهم ونشاطهم".
وأوصى بضرورة الحرص على أن يكون التكاسل والتسويف سبب في منع الإنسان من رياضة المشي التي قد تنقذه من أمراض كثيرة مثل، "سكري والقلب والسمنة والروماتيزم.
وأشار إلى أن هناك الكثير ندموا أشد الندم بعدما منعهم الكسل من ممارسة الرياضة والمشي، وكانوا يجلسون في أماكنهم دون تحرك.

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