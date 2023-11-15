لكبار السن.. وصفة مذهلة لعلاج تضخم البروستاتا

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كشف خبير عن وصفة مشروب منزلي يساعد في تقليص تضخم البروستاتا عن طريق استعادة مستويات هرمون التستوستيرون.

ويعتبر تضخم البروستاتا الحميد أمرًا شائعًا لدى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، ولا يعد سرطانًا ولا يمثل عادةً تهديدًا خطيرًا للصحة، لكنه يؤثر على كيفية التبول، مما يعطي شعورًا بعدم الراحة. اضافة اعلان





أعراض تضخم البروستاتا



تقليص حجم البروستاتا



قشر الليمون



وحدد الدكتور إريك بيرج، خبير التغذية العلاجية عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أعراض تضخم البروستاتا في:- التدفق الضعيف للبول .- نزول قطرات بعد التبول.- الإحساس بأن المثانة ليست فارغة.وبين الطبيب أن هناك مشروبًا واحدًا يمكنك تناوله يوميًا للمساعدة على تقليص حجم البروستاتا، موضحًا أن أحد أسباب التضخم هو زيادة هرمون الإستروجين.إذ يمكن للهرمون أن يغذي هذه المشكلة بالإضافة إلى زيادة إنتاج هرمون آخر يعرف باسم البرولاكتين، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة حجم البروستاتا.وقد يكون الحل هو تثبيط الإنزيم الذي يحول هرمون التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين والذي يعرف باسم أروماتيز.وقال الدكتور بيرج: "ما نريد القيام به هو تثبيط هذا الإنزيم بشكل طبيعي. إذا تمكنت من تثبيط هذا الإنزيم، فسيكون لديك إنتاج أقل من هرمون الاستروجين، ونأمل أن تتمكن من تقليص البروستاتا".وأوضح الطبيب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس"، أن مزج ليمونة كاملة يمكن أن يساعد في علاج تضخم البروستاتا.وتابع: "على ما يبدو، هناك بعض الأشياء المثيرة للاهتمام حقًا في قشر الليمون والتي لا تمنع فقط إنزيم الأروماتيز، ولكنها ستؤدي جميع أنواع الفوائد الأخرى ليس فقط للبروستاتا ولكن للجسم كله".وأشار إلى أن "هناك في الواقع تغذية أكثر بخمس مرات في هذا القشر من العصير الفعلي".كل ما عليك فعله هو أخذ ليمونة كاملة ووضعها في الخلاط مع كوب من الماء لمدة 30 ثانية.وأضاف الدكتور بيرج: "ويمكنك أيضًا إضافة حوالي خمس إلى عشر قطرات من سائل ستيفيا لتحليته، أو يمكنك إضافة نصف إلى كوب واحد من التوت الأزرق، الذي يدعم أيضًا البروستاتا".ومضى شارحًا: "يمكنك مزج كل ذلك معًا وشربه على شكل مخفوق مع أو بدون التوت الأزرق. قشر الليمون هو (الجزء) الأكثر أهمية".وأوضح خبير التغذية العلاجية، أن تناول هذا المشروب يوميًا يساعد في الحفاظ على نسبة مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية.