"استشاري" يحذر من بعض أدوية الضغط: "تسبب تشنجات وغيبوبة"

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حذر الدكتور خالد النمر، طبيب القلب ، من بعض أدوية الضغط التي تحتوي على مُدرّات، قائلا إن من أعراضها الجانبية انخفاض الصوديوم.





"النمر" يحذر من أدوية الضغط:

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قياس الضغط في الشتاء





وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "من المهم ألاّ يُسمح بقياس ضغط المريض وهو يلبس ملابس ثقيلة على ذراعه لأن طيّها ورفعها يعمل حاجزاً ضاغطا للدم، وبالتالي يعطي انطباعا خاطئا بانخفاض الضغط عن قيمته الحقيقية".





وفي وقت سابق، أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تأثير العارض النفسي على الإصابة بمرض الضغط.





العارض النفسي ومرض الضغط





وقال النمر،: "إن تأثير العارض النفسي المؤلم قد يرفع الضغط مؤقتاً لفترة بسيطة تزداد وتنقص حسب درجة الصدمة من ذلك المؤثر (سواء موت عزيز أو خسارة أموال أو فقدان وظيفة..الخ)".





وتابع خالد النمر، أن العارض النفسي لا يسبب مرض الضغط المزمن.





وأضاف عبر حسابه في منصة إكس: أن انخفاضه بشكل حاد يسبب دوخه غثيان خمول واستفراغ وتشويش ذهني وإذا لم يتم علاجه تشنج وغيبوبة.في وقت سابق، حذر "النمر" من أمر يتسبب في التأثير على نتائج قياس الضغط للمريض.