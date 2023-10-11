احذر منها.. 4 أعراض أولية تنذر بالسكتة القلبية قبل حدوثها بيوم

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تعتبر السكتات القلبية من أكثر حالات الطوارئ الطبية فتكًا، إذ أنها تحمل إنذارًا بالموت خلال دقائق، ما لم يكن هناك تدخل طبي عاجل ومباشر لمعالجتها. اضافة اعلان

تحدث السكتات القلبية بسبب عدم انتظام ضربات القلب عندما لا يعمل النظام الكهربائي في الجسم بشكل صحيح، ويتوقف القلب عن النبض، وهي على عكس النوبات القلبية، حيث ينقطع إمداد الدم إلى العضو.





أعراض أولية السكتة القلبية



ضيق في التنفس



ألم صدر



التعرق



النوبات



وهناك بعض العلامات تدل على السكتة القلبية قبل حدوثها، وقد تساعد في الحصول على تدخل طبي سريع يمكن أن يكون منقذًا للحياة.ووفقاً للدكتورة كيندارون رينير، من نظام سيدارز سيناي الصحي في لوس أنجلوس، فإن الأعراض التحذيرية تحمل دليلاً للتنبؤ بسكتة قلبية مفاجئة وشيكة.مضيفة أن نحو نصف عدد المرضى تظهر عليهم الأعراض في الساعات أو الأيام أو الأسابيع التي تسبق السكتة القلبية.ودراستها، التي نشرت في مجلة Lancet ، نظرت في مدى شيوع الأعراض لدى مرضى السكتة القلبية ومجموعة مراقبة من المرضى غير المصابين بالسكتة القلبية الذين اتصلوا أيضا بخدمات الطوارئ.ودرس الباحثون، أكثر من 1500 شخص بالغ في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أي منهم يمكن أن يشير إلى سكتة قلبية على وشك الحدوث.ومن أهم هذه الأعراضكان ضيق التنفس، العلامة المبكرة الأكثر شيوعا للسكتة القلبية. وعانى نحو 41% من المرضى من هذا العارض، مقارنة بـ 22% في مجموعة المقارنةوقال الباحثون كانت هذه هي العلامة الوحيدة التي ترتبط بشكل كبير بالسكتات القلبية لدى الرجال والنساء.وكان ألم الصدر ثاني أكثر العلامات شيوعًا. وقد أثر ذلك على نحو ثلث المرضى، مقارنة بربع مجموعة المقارنة.ومع ذلك، فقد كان مرتبطًا بشكل كبير فقط بالسكتات القلبية لدى الرجال، وليس النساءالتعرق الغزير يؤثر أيضًا على مرضى السكتة القلبية أكثر من غيرهم في حالات الطوارئوظهرت الأعراض على نحو 12%، مقارنة بـ 8% في المجموعة الضابطة، كما كان مرتبطًا بشكل كبير فقط بالرجال، وليس النساء.كان النشاط الشبيه بالنوبات أكثر شيوعًا أيضًا لدى مرضى القلب مقارنة بالمجموعة الضابطة.وكان 11% منهم يعانون من الأعراض، مقارنة بـ 7% في المجموعة الضابطة.ويشار إلى أن الغثيان أو القيء والضعف والدوخة وأعراض البطن كانت أكثر شيوعًا في المجموعة الضابطة.