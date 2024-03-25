احذر: النوم في هذه الوضعية يتسبب في مشاكل صحية خطرة

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حذر اختصاصي تقويم العمود الفقري، الدكتور توني نالدا، من النوم على الجبهة، لما قد يسببه من أضرار صحية.

وقال الدكتور نالدا، الذي يقود مركز الحد من الجنف بالولايات المتحدة، إن النوم على الجبهة قد يؤدي إلى عدد من المشاكل، بما فيها مشاكل الرقبة والظهر، ومشاكل التنفس والعمود الفقري، ومشاكل القلب والأوعية الدموية.





مشاكل الرقبة والظهر



مشاكل في التنفس والعمود الفقري



مشاكل القلب والأوعية الدموية



ما أفضل وضع للنوم؟



ووفقًا له، فإن النوم على الجبهة يجهد الرقبة حيث يتعين إدارة الرأس إلى جانب واحد للتنفس. وهو ما يمكن أن يسبب ضيق العضلات، والالتهاب، والألم.وأوضح الدكتور نالدا: "النوم الأمامي يؤدي إلى تسطيح المنحنى الطبيعي للعمود الفقري، مما قد يسبب آلام أسفل الظهر. إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الرقبة والظهر، فإن النوم في هذا الوضع يكاد يكون من المؤكد أن يزيد الأمر سوءًا".وحذر اختصاصي تقويم العمود الفقري من أن النوم على الجبهة يمكن أن يجعل التنفس بعمق أكثر صعوبة، لأن الوضعية تضغط على الحجاب الحاجز.وإذا تسبب هذا الوضع في انخفاض كمية الأكسجين التي تستنشقها أثناء الليل، فسوف يؤثر على جودة النوم.كما أن النوم على البطن يضع ضغطًا إضافيًا على العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى إجهاد الفقرات والعضلات المحيطة بها، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأوضح الدكتورة نالدا: "النوم على الجبهة يجعل الجسم يعمل بشكل أكبر، بما في ذلك القلب، لأن الضغط على الصدر يزيد من صعوبة دوران الدم.وأشار إلى أنه "بمرور الوقت، يزيد هذا من خطر الإصابة بمشاكل القلب، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل. إذا كنت تجد صعوبة في التنفس بعمق، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم".وحذر أيضًا من أن النوم على البطن يجبر الرقبة على اتخاذ وضعية ملتوية، مما قد يؤدي إلى الصداع النصفي وصداع التوتر ومشاكل عصبية أخرى.وأضاف أن الزاوية غير الطبيعية يمكن أن تضغط أيضًا على الأعصاب، مما يؤدي إلى عدم الراحة أو التنميل أو الوخز في الذراعين واليدين.نصح الدكتور نالدا: “النوم على الظهر هو الأفضل لأنه يحافظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري ويقلل الضغط على المفاصل. بدلاً من ذلك، النوم الجانبي يحسن صحة القلب ويقلل من الشخير".