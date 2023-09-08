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تعرف على سر بكتيريا المكورات العنقودية.. الخطر والعلاج

الدمامل
تعرف على سر بكتيريا المكورات العنقودية.. الخطر والعلاج
أ أ
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قد يسبب الدمل الشعور بالألم للمصاب، وتتكون أغلب الدمامل نتيجة الإصابة ببكتريا تعرف باسم المكورات العنقودية  Staphylococcus aureu.اضافة اعلان
ووفقًا لـحساب (ديلي ميديكال) على منصة "إكس"، فقد يلجأ الطبيب إلى تصريف هذه الدمامل، أو يلجأ الطبيب إلى علاجات أخرى مثل المضادات الحيوية من أجل علاج العدوى.


كل حالة لها المضاد الحيوي الذي يناسبها

ومن المهم أولا معرفة أن كل حالة قد تختلف عن الأخرى، بالنسبة للمضاد الحيوي الذي يناسبها، لذلك لا يجب استخدام المضادات الحيوية عشوائيا.
خصوصا أن الطبيب قد يقوم بإجراء تحليل على عينة من قيح الدمل، حتى يعرف المضاد الحيوي المناسب لها، وقائمة أفضل مضاد حيوي لعلاج الخراج والدمامل تشمل:


علاج الدمامل من الصيدلية

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تستخدم بدون وصفة الطبيب، وإن كنا نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب أولا في العموم.
وفيما يخص المضادات الحيوية بشكل خاص، فذلك سيكون أفضل، ويمكن أن تحصل على مرهم لعلاج الدمامل مثل باسيتراسين أو نيوسبورين، ولكن انتبه! فهذه المراهم تعتبر من المضادات الحيوية أيضا.

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