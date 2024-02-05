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استشاري يوضح العلاقة بين انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن انسداد الشرايين ليس شرطا لارتفاع نسبة الكوليسترول.

انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترولاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من النمر، على استفسار أحد المرضى قال فيه : "إذا كان عندي شرايين مسدودة هل لازم يكون عندي ارتفاع كلسترول؟".
وأجاب الدكتور خالد النمر بقوله : "لا م اهو بشرط... لأن هناك عوامل كثيرة تسببها".

الأسبرين والوقاية من الجلطات

وفي وقت سابق،أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول دواء الأسبرين مرة كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام لا يقي من الجلطات.

وأجاب النمر، عبر حسابه في منصة إكس على سؤال بشأن تأثير تناول الأسبرين أسبوعيا في الوقاية من الجلطات بقوله : "ليس هناك فائدة في الوقاية من الجلطات بأخذ الاسبرين مرة كل ٣ أيام أو أسبوع".
وأضاف الدكتور خالد النمر أنه يجب الانتظام في تناول الأسبرين يومياً للوقاية من الجلطات.

خطورة جلطات الرئة


ويوضح الأطباء، أن الإصابة بجلطة الرئة تعتبر من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الأشخاص.

وفي بعض الأحيان يتجاهل بعض الأشخاص أعراضها التي يمكن أن تكون غير شائعة ومعروفة لدى العديدين.

موقع "clevelandclinic " ذكر أهم الأعراض التي يجب مراقبتها، و نصائح وقائية من الإصابة بها:

أعراض الإصابة بجلة الرئة:

تختلف أعراض الإصابة بجلطة الرئة، حيث توجد بعض الأعراض التي تعد غير شائعة للبعض لمعرفة الإصابة بها.
1-السعال الشديد.
2- ظهور مخاط دموي أثناء السعال.
3-  شحوب البشرة.
4- تغير لون البشرة إلى الأزرق.
5-  سرعة ضربات القلب.
6- التعرق الزائد.
7- الشعور بالدوار وقد تصل إلى الإغماء.
8-  الشعور بالتوتر والقلق بشكل مفاجئ.
9- سماع صوت صفير خلال التنفس.
10- الشعور بضيق مفاجئ في التنفس، في حالة القيام بنشاط أو الراحة.
11- ظهور ألم حاد غير مبرر في الصدر أو الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك.

نصائح وقائية:

1-الانتظام في التمارين الرياضية، من خلال المشي لبضع دقائق خلال اليوم، إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، فارتدي جوارب ضاغطة لتعزيز تدفق الدم.

2- تناول الكثير من السوائل الصحية بعيدًا عن الكافيين.

3- الإقلاع عن التدخين.

4- تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي تمنع تدفق الدم جيدًا.

5- التخلص من الوزن الزائد لمنع تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالجلطات.

6- رفع القدمين لمدة 30 دقيقة مرتين في اليوم.

يذكر أن جلطة الرئة والتي تعرف بالانسداد الرئوي، هي جلطة دموية من ساقك تنتقل إلى الرئة وتبقى هناك، ما يتسبب في إعاقة تدفق الدم ومستويات الأكسجين في الرئتين، والكشف المبكر يجعل الأدوية فعالة وتساعد معظم الأشخاص المصابين.

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