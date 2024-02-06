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"صحتك في خطر أكثر منهم".. استشاري أمراض قلب: لا تجالس مدخنين لهذا السبب

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
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حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مجالسة المدخنين لارتفاع نسبة إصابة بالجلطة القلبية.

الإصابة بجلطة القلباضافة اعلان

وكتب "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :" نصيحة.. لاتجالس مدخّناً "، مضيفًا :" السبب أن الشخص غير المدخن الذي يجالس أشخاصاً مدخنين تزداد لديه احتمالية جلطة القلب ٣ أضعاف مقارنةً بغير المدخن".

انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول
وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن انسداد الشرايين ليس شرطا لارتفاع نسبة الكوليسترول.

جاء ذلك في رد من النمر، على استفسار أحد المرضى قال فيه : "إذا كان عندي شرايين مسدودة هل لازم يكون عندي ارتفاع كلسترول؟".
وأجاب الدكتور خالد النمر بقوله : "لا م اهو بشرط... لأن هناك عوامل كثيرة تسببها".

الأسبرين والوقاية من الجلطات


وقبل ذلك،أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول دواء الأسبرين مرة كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام لا يقي من الجلطات.

وأجاب النمر، عبر حسابه في منصة إكس على سؤال بشأن تأثير تناول الأسبرين أسبوعيا في الوقاية من الجلطات بقوله : "ليس هناك فائدة في الوقاية من الجلطات بأخذ الاسبرين مرة كل ٣ أيام أو أسبوع".
وأضاف الدكتور خالد النمر أنه يجب الانتظام في تناول الأسبرين يومياً للوقاية من الجلطات.

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