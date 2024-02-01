أهمها الحساسية.. 5 أسباب تؤدي إلى جفاف الحلق المستمر

أ أ

قد يعاني البعض من جفاف الحلق عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن قد يستمر جفاف الحلق لفترة طويلة حتى مع عدم الإصابة بالعدوى، ما يشير إلى وجود مشكلة صحية أخرى تستلزم الفحص والعلاج. اضافة اعلان

5 أسباب تؤدي إلى جفاف الحلق





1-الحساسية



2-النوم والفم مفتوح



3-جفاف الفم



4-ارتجاع المريء



5-انقطاع النفس أثناء النوم



تعد الحساسية من أبرز أسباب جفاف الحلق المستمر، ويتأثر بها نحو 30 إلى 40% من سكان العالم بمختلف أنواعها، وعندما يكون الشخص مصابًا بحساسية موسمية فإن المواد الموجودة في البيئة تجعل جهاز المناعة يبالغ في رد فعله عليها، وتشمل المحفزات الشائعة لمختلف أنواع الحساسية ما يلي:-حبوب اللقاح-الغبار-الحيوانات الأليفةالمواد المسببة للحساسية تجعل جهاز المناعة يطلق مادة كيميائية تسمى الهيستامين، مما يتسبب في الكثير من الأعراض والتي تتمثل فيما يلي:-جفاف الفم والحلق-الكحة-انسداد أو سيلان الأنف-حكة في الجلد أو الفم أو العينين-ظهور يقع حمراء في الجسم.إذا نام الشخص وفمه مفتوحًا فقد يستيقظ مصابًا بجفاف الحلق، وذلك لأنه عندما يترك الفم مفتوحًا يجفف الهواء اللعاب الذي ينتجه الشخص للحفاظ على رطوبة الفم، ونتيجة لذلك قد يشعر بجفاف الحلق والفم عند الاستيقاظ.يحدث الجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء، عندما تقل السوائل في الجسم، ينخفض إنتاج الغدد اللعابية للعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم، ومن ثم جفاف الحلق، لذلك يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتجنب هذه المشكلة.يحدث ارتجاع المريء نتيجة ارتداد أحماض المعدة مرة أخرى عبر المريء عندما تصل تلك الأحماض للفم والحلق تتسبب في الشعور بالجفاف المستمر، بالإضافة إلى عدد من الأعراض الأخرى المزعجة، مثل صعوبة البلع والحموضة وألم الصدر والاحتقان.انقطاع النفس أثناء النوم هو أحد اضطرابات النوم التي تؤثر على جودة النوم، وبالتالي تتسبب في التعرض للكثير من المشكلات الصحية الأخرى، وهو مرض يجعل الشخص غير قادرًا على التنفس عبر الأنف، بسبب انسداد الممرات الهوائية، لذلك يضطر إلى أخذ أنفاسه أثناء النوم من الفم.