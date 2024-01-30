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بلع اللسان عند الأطفال.. الأسباب والإسعافات الأولية والعلاج

بلع اللسان عند الأطفال
بلع اللسان عند الأطفال
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من الممكن حدوث حالات بلع اللسان عند الأطفال أيضا، التي قد تكون نتيجة مرض مزمن مثل السكري، أو إصابة عارضة في أثناء اللعب، لذا يجب معرفة خطوات إنقاذ طفلك.اضافة اعلان
كثيرا ما نسمع عن حالات بلع اللسان عند الرياضيين أو لاعبي كرة القدم، ولكن هل يمكن أن يحدث بلع اللسان عند الأطفال وكيف يمكن ملاحظته والتعامل معه؟ وهل يعتبر حالة صحية لها أسباب معينة؟
إذا كان يُخيفكم تعرّض أبنائكم لهذه الحالة، نتناول كل ما يتعلق بحوادث ابتلاع اللسان لدى الأطفال وطرق الوقاية منه.

أسباب ابتلاع اللسان عند الأطفال

بلع اللسان عند الأطفال أو الكبار هو حالة تحدث نتيجة خلل في الجهاز العصبي الذي يفقد القدرة على التحكم في عضلات اللسان، مما يؤدي إلى ارتخائها فيحدث بلع اللسان، فتسد هذه العضلة مجرى التنفس، ويحدث الاختناق الذي إذا لم يتم إسعافه بشكل صحيح، قد يتسبب في مضاعفات العمود الفقري أو الوفاة.

أهم الإسعافات الأولية الضرورية للحالات الصحية

وتختلف أسباب حدوث حالة بلع اللسان عند الأطفال نتيجة عدد من الحالات الصحية، التي وضحها موقع الجزيرة، ومنها:
فقدان الوعي نتيجة ارتطام الدماغ أو الرقبة بقوة.
في أثناء نوبات الصرع أو التشنجات.
متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم.
عرض جانبي لهبوط السكر في الدم أو الهبوط الحاد في الدورة الدموية، أو تغيّر نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.

أعراض ابتلاع اللسان عند الأطفال

يوضح موقع medical news today أن أنسجة اللسان وارتباطه بجسم الإنسان يجعل من الصعب ابتلاعه، ولكن ما يحدث هو انسداد الحلق بسبب ارتخاء عضلة اللسان وارتدادها للخلف، مما يؤدي إلى الاختناق لانسداد مجرى الهواء، ويمكن ملاحظة علامات وأعراض ابتلاع اللسان لدى الأطفال من خلال الاختناق وضيق التنفس وحالة فقدان الوعي.

كيف تعرف إذا كان طفلك يعاني من ابتلاع السان؟

مع اختلاف سبب بلع اللسان تتغير الأعراض عند الطفل، فإذا كان ابتلاع اللسان أثناء النوم قد يحدث حشرجة وكحة ثم ضيق في التنفس، أو يبدو كفقدان للوعي وتشنجات والتقيؤ أحيانا، ويمكن الفحص بالتأكد من عملية التنفس.

الإسعافات الأولية لبلع اللسان عند الأطفال

يحتاج التعامل مع بلع اللسان عند الأطفال إلى الإلمام بالإسعافات الأولية التي يمكنها أن تنقذ حياة طفلك، والتي تتطلب الاتسام بالهدوء والاتزان واتباع الخطوات بطريقة سليمة.
فور حدوث اشتباه في بلع اللسان عند الطفل، تقوم بـ:
الاستلقاء على الظهر في وضع آمن ومستقيم.
الجلوس على ركبتيك عند رأس الطفل.
إمالة الرأس للوراء قريبا والضغط على الفك السفلي.
في حالات التقيؤ، يتم وضع كف يد الطفل على أحد جوانب وجهه وإمالته على جانبه.
إذا لم يفق الطفل، يتم التوجه الفوري للطوارئ.

علاج بلع اللسان عند الأطفال

مشكلة حالات بلع اللسان أنها تحمل مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة في حال عدم إسعافها بطريقة صحيحة وبسرعة، لأنها تتسبب في انسداد مجرى التنفس، ومع إطالة المدة لـ 3 دقائق أو أكثر قد تتدمر خلايا الدماغ وتحدث الوفاة.

الوقاية من ابتلاع اللسان عند الأطفال

حالات بلع اللسان عند الأطفال يتطلب الوقاية منها بمعرفة أسبابها، مع تجنب الأخطاء الشائعة عند علاج بلع اللسان، التي وضحها موقع الجزيرة، مثل:
سحب لسان المريض.
وضع أي شيء داخل فم الطفل.
مع الحرص على علاج سبب بلع اللسان عند الأطفال واللجوء إلى الطبيب في حال تكرار الأمر، مع التعرف على الإسعافات الأولية للتعامل مع هذه الحالة وتجنب المضاعفات.

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