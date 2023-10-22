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أفضل 10 أطعمة لتحسين صحتك خلال الخريف

بداية الخريف
هناك العديد من الأطعمة المفضلة لفصل الخريف
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كشف خبراء التغذية عن قائمة بأفضل عشرة أطعمة يُنصح بتناولها خلال فصل الخريف للحفاظ على صحتك، بدءًا من ارتفاع الكولسترول إلى مرض السكري.اضافة اعلان

وتضم القائمة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، الأطعمة التالية:

1. اليقطين

يعد اليقطين أحد العناصر الأساسية في موسم الخريف، لكونه سهل الهضم وغنيًا بالفيتامينات والألياف، ويمكن استخدامه في أطباق مختلفة، بدءًا من الشوربة إلى شرائح اليقطين المحمصة.

2. البطاطا الحلوة

توفر البطاطا الحلو مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات والمعادن، سواء قمت بهرسها أو تحميصها أو مزجها، فإن مصدر الطاقة اللذيذ يتناسب بشكل جيد مع اللحوم الغنية بالبروتين مثل الدجاج.

3. التفاح

يعد التفاح مصدرًا لمضادات الأكسدة القوية، يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة الكولسترول وضبط ضغط الدم، مما يحافظ على صحة القلب.

وأوضح الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، أن الجزء القوي من التفاح، الفلافونويد، لا يفقد قوته عندما تضعه في الفرن. 

4. الكمثرى

لحسن الحظ بالنسبة لأولئك الذين لا يحرصون على تناول التفاح، فإن الكمثرى لها فوائد غذائية مماثلة. 

5. كرنب بروكسل

غني بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة طوال العام. وسواء قمت بتحميصه أو طهيه على البخار، يمكن له أن يقي من السرطان.

6. القرنبيط


يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات سي وك وحمض الفوليك، ويمكن هرس القرنبيط الخالي من الدهون كبديل للبطاطس أو تحميصه للحصول على نكهة فريدة من نوعها.

7. شاي الأعشاب 

في حين أن فنجان القهوة التقليدي أمر لا بد منه، فإن شاي الأعشاب مثل البابونج يمكن أن يجعلك دافئًا ويعززي طول العمر.

8. المكسرات

يمكن للمكسرات الغنية بالدهون الصحية والبروتينات أن تبقي قلبك ينبض بشكل جيد عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يوصي الخبراء بإضافة حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة مثل اللوز أو الجوز إلى روتينك اليومي.

9. القرفة 

تتميز القرفة بنكهتها الحلوة والحادة، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ويمكنك رشه على أطباق مختلفة، بما في ذلك أطباق الكاري اللذيذة.

10. البروتينات الخالية من الدهون

خلص الخبراء إلى أن البروتينات الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي أو الدجاج أو حتى التوفو، المتوفرة على مدار السنة، يمكن أن تساعد في صيانة العضلات.

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