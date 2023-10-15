الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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4 نصائح سهلة لعلاج الانتفاخ وحرق الدهون بسرعة

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
الخضراوات مفيدة في علاج الانتفاخ
أ أ
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كشف خبير تغذية، اليوم الأحد، عن أربع نصائح لعلاج الانتفاخ يمكن أن يتضمنها الروتين الغذائي.

. تناول المزيد من الأليافاضافة اعلان

وقالت كلاريسا لينهير، خبيرة التغذية، واختصاصية صحة الأمعاء، لموقع "إنسايدر"، إن أحد الأسباب الرئيسة للانتفاخ هو الإمساك، الذي يؤدي بدوره إلى صعوبة في التبرز.
وتنصح كلاريسا زيادة كمية الألياف التي تتناولها من أجل زيادة وتيرة حركات الأمعاء، موضحة أن التبرز في كثير من الأحيان يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ.
لكنها شددت على أهمية عدم تناول الألياف مرة واحدة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عكس التأثير المقصود ويؤدي إلى مزيد من الانتفاخ، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
ونصحت كلاريسا بإضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى الوجبات تدريجيًا. وأشارت إلى أن تناول المزيد من الألياف يمكن أن يساعدك أيضًا في تحقيق أهداف أخرى.
وذكرت، أن الألياف تساعد في إنقاص الوزن.
وأوصى خبير النظام الغذائي، الدكتور مايكل موسلي بتناول "حوالي 30 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان يوميًا".
وتتضمن أهم الأطعمة الغنية بالألياف الأفوكادو والفاصوليا والشوفان والكمثرى والمكسرات والبذور.

 

نصائح لزيادة محتوى الألياف في الوجبات
وفي الوقت نفسه، قدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بعض النصائح لزيادة محتوى الألياف في الوجبات، وتشمل:
- اختر حبوب الإفطار الغنية بالألياف مثل ويتابيكس أو القمح المبشور - والشوفان أيضًا مصدر جيد للألياف.
- اختر خبز القمح الكامل أو خبز الحبوب، أو الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، واختر الحبوب الكاملة مثل مكرونة القمح الكامل أو البرغل أو الأرز البني.
- تناول البطاطس مع قشرتها.
- أضف البقوليات مثل الفول والعدس والحمص إلى الكاري والسلطات.
- قم بإضافة الكثير من الخضروات مع وجبات الطعام، إما كطبق جانبي أو تضاف إلى الصلصات أو أو الكاري
- تناول بعض الفواكه الطازجة أو المجففة، أو الفاكهة المعلبة في العصير الطبيعي.
- بالنسبة للوجبات الخفيفة، جرب الفواكه الطازجة وبسكويت الجاودار وكيك الشوفان والمكسرات أو البذور غير المملحة.

. تناول البروتين طوال اليوم

ووفقًا لخبيرة التغذية، فإنه قد يكون من المفيد تناول البروتين طوال اليوم للمساعدة في فقدان الدهون.
وأوضحت أن "البروتين مهم لدعم مستويات الطاقة ويمكن أن يساعدنا على إبقائنا ممتلئين وراضين، مما قد يقلل من تناول الوجبات الخفيفة والرغبة الشديدة في تناول السكر، وكلاهما، عند تناولهما بشكل زائد، يمكن أن يجعل فقدان الدهون أكثر صعوبة".
ويمكن الحصول على البروتين من المصادر الحيوانية والنباتية. ومن ذلك، الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم، علاوة على الحليب والجبن واللبن الزبادي، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا.

. تدريبات المقاومة


قالت خبير التغذية، إن تدريبات المقاومة يمكن أن تساعد في فقدان الدهون والحفاظ على العضلات.
وأوضحت كلاريسا: "إن وجود المزيد من العضلات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الأيض أثناء الراحة، مما قد يدعم فقدان الدهون".
وتمارين المقاومة تعني تمرين العضلات باستخدام قوة معاكسة، مثل الأوزان أو الدمبل أو أربطة المقاومة أو الآلات الرياضية أو حتى وزن الجسم.

. شاي الأعشاب


إذا كنت تشعر بالانتفاخ في نهاية اليوم، تقترح عليك خبيرة التغذية شرب شاي الأعشاب.
وقالت إن مشروب النعناع أو الزنجبيل يمكن أن يساعد في تسهيل عملية الهضم.

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