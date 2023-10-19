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نظام غذائي يقي من أمراض القلب ويقضي على الدهون

أطعمة
نظام غذائي
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ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بأهمية ممارسة الرياضة واتباع غذائي متوازن للحفاظ على الوزن المثالي والوقاية من أمراض القلب.

أهمية ممارسة الرياضةاضافة اعلان


وتفصيلا، أوضحت دراسة حديثة أن كبار السن الذين اتبعوا ريجيم البحر الأبيض المتوسط بجانب التمارين الرياضية لمدة تصل إلى ستة أيام في الأسبوع، اكتسبوا عضلات وفقدوا كمية كبيرة من الدهون في الجسم بحلول نهاية العام، بحسب موقع cnn.
وبالإضافة إلى فقدان الدهون بشكل عام في الجسم، فقد المشاركون في الدراسة الدهون الحشوية الخطيرة في البطن، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
 وكشفت نتائج الدراسة، أهمية النظام الغذائي المتوسطي وممارسة الرياضة، لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الضارة.

النظام الغذائي المتوسطي


وقال الدكتور والتر ويليت، الباحث الرئيسي في مجال التغذية، وأستاذ علم الأوبئة والتغذية في جامعة هارفارد: "تؤكد هذه الدراسة أنه يمكننا تغيير سرعة حرق الدهون بشكل عميق". 
وتابع ويليت، : "نحن الآن بحاجة إلى توفير بيئة داعمة وموارد لمساعدة الناس على تحقيق هذا التحول لأن هذا سيفيد الأفراد والمجتمع ككل".
يذكر أن  النظام الغذائي المتوسطي يشمل أطعمة منخفضة السعرات الحرارية والبروتينات مثل السلمون وصدر الدجاج والتونة، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات وزيت الزيتون.
 

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