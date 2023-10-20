الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

5 مشروبات تعزز المناعة مع اقتراب الشتاء

مشروبات للعظام
مشروبات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

مع اقتراب الشتاء ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول بعض المشروبات التي تساعد في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية، بمشيئة الله.
ومن ضمن هذه المشروبات ما يلي:اضافة اعلان

مشروبات تعزز المناعة


- الزنجبيل

تعمل جذور الزنجبيل كمضاد للأكسدة ومضاد للعدوى ومضاد للميكروبات ومضاد للفيروسات.
وبالتالي فهو يحمي الجسم من الجذور الحرة التي تغير الدفاعات الطبيعية، كما يكافح العديد من مسببات الأمراض.
والزنجبيل غذاء مفيد للغاية في الوقاية من الالتهابات: نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية . لكن احذر الإكثار من شربه، لما قد يسبب من مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي أو خفض مستويات السكر في الدم.

- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له تأثير مفيد على جهاز المناعة. على وجه الخصوص، فإنه يعزز من إنتاج السيتوكينات والهرمونات التي تفرزها الخلايا الليمفاوية التائية والتي تشارك في الاستجابة المناعية للجسم.
كما يحتوي الشاي الأخضر على الثيانين، وهو حمض أميني يعمل، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العقلية، على تحسين أداء الجهاز المناعي.
وعادة ما يتم تحضير الشاي الأخضر على شكل منقوع ويمكن إضافة نكهة له مثل الليمون والنعناع والزنجبيل.

- الكركم

يحتوي الكركم على تركيبة غذائية مثالية لتقوية جهاز المناعة، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن، وهي غنية جدًا بفيتامين سي (25.9 مجم لكل 100 جرام). كذلك يحتوي أيضاً على الكركمين.

وهو صبغة برتقالية صفراء ذات تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للفيروسات. كما يزيد الكركمين من مستويات الليزوزيم، وهو جزيء يشارك في الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية، والغلوبولين المناعي الذي يدافع عن الجسم ضد الميكروبات.
وكغيره من المشروبات، حاول أن تكون معتدلاً في شربه، حيث تتضح أضرار الكركم على المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام عند الإكثار من تناوله. إذ يتسبب في حدوث ألم في المعدة، والإمساك، والإسهال، والاستفراغ، إضافة للشعور بالغثيان، والإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.

- الكفير

حليب أو لبن الكفير وهو لبن متخمر يرجع أصله إلى الرعاة في منطقة القوقاز حيث اكتشفوا أن اللبن الطازج يتخمر أحيانًا ليصير مشروبًا غازيًا. ويتم تحضيره بوضع حبوب الكفير في حليب البقر أو الماعز في درجة حرارة الغرفة. على وجه الخصوص، يزيد الكفير من إنتاج الإنترلوكين 5 (IL-5) والغلوبولين المناعي. أخيرًا.

ينشط الكفير المناعة عن طريق تحفيز الضامة (خلايا الدم البيضاء) وزيادة البلعمة (عملية تدمير الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض).
كما له خصائص قوية مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى تحصينة لصحة العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- اليانسون

يخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لاحتوائه على مضادات الالتهاب، كما يقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، ويقي من الفطريات والبكتيريا.

إضافة إلى قدرته الكبيرة على تعزيز صحة جهاز المناعة. قد يتفاعل اليانسون سلباً مع بعض الأدوية، إذ أن تناوله مع بعض الأدوية الهرمونية قد يتسبب بتفاعلات سلبية خطيرة في الجسم، خاصة عند تناوله مع موانع الحمل بأنواعها المختلفة، ولذلك ينصح باستشارة الطبيب في هذه الحالة.


اقرأ أيضا

أطعمة
10:10 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

نظام غذائي يقي من أمراض القلب ويقضي على الدهون

WhatsApp Image 2023-10-19 at 6.58.26 PM
7:01 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

5 خطوات مهمة لتقوية عضلات الجسم

البروستاتا
4:40 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

علاج لسرطان البروستاتا يمنح الأمل لملايين الرجال

الشعوب المعمرة
2:49 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

غذاء 5 شعوب من أكثر دول العالم صحة وعمر طويل

اقرأ أيضا

للحصول على نتيجة دقيقة.. متى تجري اختبار كورونا؟

لنوم أفضل وأسرع.. عليك بتناول هذه الفاكهة الشهيرة

أغربها الأخيرة.. 42 علامة على إصابة الأطفال بالسرطان

في 5 مراحل.. تحويل التجمعات الصحية إلى شركات مستقلة

هل يمكن تناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية مع ارتفاع درجة الحرارة؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العيش بصحة وسعادة 9:23 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

4 خطوات للحفاظ على أجسامنا من زيادة الوزن في الشتاء

الانفلونزا 12:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أطباء يحذرون: نزلات البرد قد تسبب الجلطات الدموية

كورونا 7:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

"الصحة العالمية": زيادة في أعداد الإصابات بكورونا بالمستشفيات

التطعيم ضد الأنفلونزا 2:05 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مع اقتراب الشتاء.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لـ 4 الفئات

اقرأ أيضا

السمنة
4:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تؤدي إلى الوفاة المبكرة.. هل تتسبب السمنة في ظهور الأورام؟

وجبة الإفطار
2:46 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

دراسة توضح أهمية وجبة الإفطار في الصباح قبل الذهاب للعمل

الانفلونزا
1:28 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

كيف يمكن حماية كبار السن من الإنفلونزا الموسمية؟

التهاب-المفاصل
10:32 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

7 أسباب لآلام العظام .. تعرف على طرق العلاج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب-المواطن-1
5:28 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

2168525
12:49 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التجارة: منع كتابة الآيات القرآنية على المشغولات الذهبية

IMG-20231020-WA0001
12:27 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بالطائرات المسيرة .. القواعد الأمريكية تتعرض للقصف في 3 دول

مواقيت الصلاة
12:15 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الجمعة 5 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

ولي العهد
10:52 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

فلسطين إسرائيل
9:02 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

عنصرية مقيتة.. دول غربية تفرض عقوبات صارخة على المتضامنين لنصرة الشعب الفلسطيني