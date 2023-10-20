5 مشروبات تعزز المناعة مع اقتراب الشتاء

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مع اقتراب الشتاء ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول بعض المشروبات التي تساعد في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية، بمشيئة الله.

ومن ضمن هذه المشروبات ما يلي: اضافة اعلان





مشروبات تعزز المناعة



- الزنجبيلتعمل جذور الزنجبيل كمضاد للأكسدة ومضاد للعدوى ومضاد للميكروبات ومضاد للفيروسات.وبالتالي فهو يحمي الجسم من الجذور الحرة التي تغير الدفاعات الطبيعية، كما يكافح العديد من مسببات الأمراض.والزنجبيل غذاء مفيد للغاية في الوقاية من الالتهابات: نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية . لكن احذر الإكثار من شربه، لما قد يسبب من مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي أو خفض مستويات السكر في الدم.- الشاي الأخضرالشاي الأخضر له تأثير مفيد على جهاز المناعة. على وجه الخصوص، فإنه يعزز من إنتاج السيتوكينات والهرمونات التي تفرزها الخلايا الليمفاوية التائية والتي تشارك في الاستجابة المناعية للجسم.كما يحتوي الشاي الأخضر على الثيانين، وهو حمض أميني يعمل، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العقلية، على تحسين أداء الجهاز المناعي.وعادة ما يتم تحضير الشاي الأخضر على شكل منقوع ويمكن إضافة نكهة له مثل الليمون والنعناع والزنجبيل.- الكركميحتوي الكركم على تركيبة غذائية مثالية لتقوية جهاز المناعة، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن، وهي غنية جدًا بفيتامين سي (25.9 مجم لكل 100 جرام). كذلك يحتوي أيضاً على الكركمين.وهو صبغة برتقالية صفراء ذات تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للفيروسات. كما يزيد الكركمين من مستويات الليزوزيم، وهو جزيء يشارك في الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية، والغلوبولين المناعي الذي يدافع عن الجسم ضد الميكروبات.وكغيره من المشروبات، حاول أن تكون معتدلاً في شربه، حيث تتضح أضرار الكركم على المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام عند الإكثار من تناوله. إذ يتسبب في حدوث ألم في المعدة، والإمساك، والإسهال، والاستفراغ، إضافة للشعور بالغثيان، والإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.- الكفيرحليب أو لبن الكفير وهو لبن متخمر يرجع أصله إلى الرعاة في منطقة القوقاز حيث اكتشفوا أن اللبن الطازج يتخمر أحيانًا ليصير مشروبًا غازيًا. ويتم تحضيره بوضع حبوب الكفير في حليب البقر أو الماعز في درجة حرارة الغرفة. على وجه الخصوص، يزيد الكفير من إنتاج الإنترلوكين 5 (IL-5) والغلوبولين المناعي. أخيرًا.ينشط الكفير المناعة عن طريق تحفيز الضامة (خلايا الدم البيضاء) وزيادة البلعمة (عملية تدمير الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض).كما له خصائص قوية مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى تحصينة لصحة العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.- اليانسونيخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لاحتوائه على مضادات الالتهاب، كما يقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، ويقي من الفطريات والبكتيريا.إضافة إلى قدرته الكبيرة على تعزيز صحة جهاز المناعة. قد يتفاعل اليانسون سلباً مع بعض الأدوية، إذ أن تناوله مع بعض الأدوية الهرمونية قد يتسبب بتفاعلات سلبية خطيرة في الجسم، خاصة عند تناوله مع موانع الحمل بأنواعها المختلفة، ولذلك ينصح باستشارة الطبيب في هذه الحالة.