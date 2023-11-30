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أطعمة صحية يُنصح بتناولها في سن الأربعين

تقليل وجبات الطعام
أطعمة
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نصحت دراسة حديثة بتناول أنواع معينة من الأطعمة في سن الأربعين لتعزيز الصحة وتقوية المناعة.
وخلال الدراسة، قام الباحثون بتصنيف قرابة نصف مليون مشارك بناءً على خياراتهم الغذائية وتتبعوا كيفية تطور هذه العادات.اضافة اعلان
وكشف نموذج الدراسة أن الأفراد في الأربعينيات من العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي تمكنوا من زيادة المناعة وتعزيز صحتهم.

نصائح غذائية في سن الأربعين


- تقليل تناول الدهون غير الصحية والسكر والصوديوم
يمكن أن تساهم هذه المواد، إذا تم استهلاكها بشكل زائد، في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.
- زيادة تناول الألياف والفيتامينات والمعادن
تلعب هذه العناصر الغذائية الأساسية دوراً حاسماً في الحفاظ على الصحة العامة والحماية من الأمراض المزمنة.
- تحسين صحة الأمعاء
يعد الميكروبيوم الصحي للأمعاء، وهو مجتمع متنوع من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي، أمراً بالغ الأهمية للمناعة، وامتصاص العناصر الغذائية، والرفاهية العامة.

وفيما يلي مجموعة أطعمة يجب عليك تناولها من أجل حياة صحية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 
- الفواكه والخضروات
هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ما يساهم في تعزيز الصحة العامة ويساعد على الحماية من الأمراض المختلفة.
- الأسماك الدهنية
تحتوي الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تساهم في حياة أطول.
- المكسرات والبذور
هذه الأطعمة مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب وقد تساعد في إدارة الوزن. 
- الحبوب الكاملة
تحتوي الأطعمة مثل الأرز البني والكينوا والقمح الكامل على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد المغذية المختلفة. يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم والمساهمة في الصحة العامة.
- البروتين الخالي من الدهون
تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدجاج والفاصوليا والعدس، ضرورية لبناء الأنسجة وإصلاحها. حاول تضمين حصتين من البروتين الخالي من الدهون في وجباتك اليومية.


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