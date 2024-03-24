آلام المفاصل.. أبرز الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

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غالبًا ما تبدأ آلام المفاصل في الظهور في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ويمكن أن يصبح الأمر أسوأ في فصل الشتاء.

لكن دراسة جديدة تظهر أن آلام المفاصل الناجمة عن تغير الظروف الجوية غير حقيقية.

ووجد الخبراء بجامعة سيدني، أن عوامل الطقس لا يبدو أنها تزيد بشكل مباشر من آلام الركبة أو الورك أو أسفل الظهر، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام.

وبين خبراء من برنامج آلام المفاصل بشركة "نافيلد هيلث" للرعاية الصحية لصحيفة "ذا صن"، كيفية اكتشاف أعراض الأسباب الرئيسة لآلام المفاصل، وقدموا نصائح حول كيفية الوقاية منها، وتشمل:





هشاشة العظام



الالتواء أو الإجهاد



الالتهاب الكيسي



التهاب المفصل الروماتويدي



ضعف العضلات، والألم، والتصلب، عادةً ما يكون في الركبتين أو اليدين أو الوركين، وهو النوع الأكثر شيوعًا من آلام المفاصل، ويمكن أن تساهم زيادة الوزن عن طريق إجهاد المفاصل.وقال ماثيو بيف، رئيس العلاج الطبيعي الإقليمي في "نافيلد هيلث": "من الشائع الاعتقاد بأنه كلما استخدمنا مفاصلنا أكثر كلما تآكلت بشكل أسرع. لكن هشاشة العظام هي عملية مرضية تنطوي على التهاب يتداخل مع كيفية إصلاح الغضروف لنفسه".لكنه أوضح أن التمرين يجعل المفصل يعمل بشكل طبيعي دون ظهور أعراض، إذ "يمكن أن يؤدي تدريب الأثقال إلى تقوية العضلات حول المفاصل، ويمكن أن يكون ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة مفيدًا لآلام الورك والركبة، كما أن تمارين القلب والأوعية الدموية تدعم نظام المناعة الصحي لتقليل الالتهاب".يظهر الألم عند الراحة أو الحركة، والتورم والضعف حول الإصابة.قال ماثيو: "غالبًا ما تحدث الالتواءات أو الشد أثناء الحركات السريعة التي تتسبب في تمدد المفصل أو العضلات بشكل مفرط. إنها تشكل خطرًا على الأشخاص الذين يفرطون في ممارسة أو يقومون برفع الأثقال أو المناورة في المنزل أو العمل".وأضاف: "يمكن أن تحدث الإصابات في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين لا يتمتعون بحالة جيدة. تأكد من أن جسمك مستعد وقادر ومحمي بقوة عضلاته، مما يجعله جاهزًا لمهامك وأنشطتك".وأشار إلى أنه "في حين أن معظم الالتواءات والإجهادات تتعافى مع الراحة النسبية، فإن العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد".عادة ما يظهر الحرارة والاحمرار والألم والتورم، في الكتف أو الكوع أو الورك أو الركبة. ويشيع الالتهاب الكيسي بين العدائين، والعمال الذين يقومون بحركات متكررة، والتجار، مثل عمال البناء، الذين يقضون وقتًا راكعين على الأسطح الصلبة.وفقًا لـ ماثيو: "التهاب الجراب هو التهاب وتهيج في الأكياس المملوءة بالسوائل (الجراب) التي تقلل الاحتكاك حول المفاصل. يمكن أن تلتهب بسبب الإفراط في الاستخدام أو الحمل الزائد أو العدوى أو الصدمة. تشمل الوقاية الحفاظ على وزن صحي وتنظيم الأنشطة وأخذ فترات راحة منتظمة".وأوصى قائلاً: "إذا كنت تمارس الرياضة، فقم بالإحماء والتهدئة ولا تكثف تمرينك بسرعة كبيرة. يمكن علاج التهاب الجراب من خلال الإدارة الذاتية البسيطة بما في ذلك الراحة، ووضع الثلج لمدة 10 إلى 15 دقيقة والباراسيتامول أو الإيبوبروفين".ونصح بأنه "إذا استمر الأمر، فقد تكون مصابًا بعدوى ويجب عليك مراجعة الطبيب".تورم وألم واحمرار وتيبس بطيء الظهور، وعادةً ما يكون في مفاصل اليد والقدم الصغيرة.والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على أي عمر، ولكنه يحدث بشكل شائع بين سن 30 و50 عامًا.وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة تشمل التدخين، بما فيه التدخين السلبي والسمنة والتاريخ العائلي.وقال الدكتور آصف نسيم، الطبيب العام في "نافيلد هيلث": "إنه يؤثر على اليدين أو القدمين في نفس الوقت، مما يسبب تدميرًا تدريجيًا للمفاصل وفقدان الوظيفة".وأضاف: "تميل الأعراض إلى أن تكون أسوأ في الصباح أو بعد الخمول ويمكن أن تكون مصحوبة بالتعب وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وفقدان الوزن".وأوضح أن "التشخيص المبكر أمر حيوي لإبطاء تقدمه والحفاظ على المفاصل. قد يوصف لك دواء لمكافحة الالتهاب. في بعض الأحيان تكون الجراحة ضرورية لتخفيف الألم ومنع التشوهات".