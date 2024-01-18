إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"

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أصدر
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي
الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته "جوجل" لمعالجة ثغرة في منتجاتها.
توجيه
من الأمن السيبراني
وعبر
حسابه الرسمي في "إكس، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت شركة
جوجل توضيحًا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
جلسات
توعوية في مجال الأمن السيبراني
وفي
وقت سابق، نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن المعلومات بالتعاون
مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني، شملت:
1 - حوادث واقعية في الأمن السيبراني.
2 - كيفية حماية الفضاء السيبراني.
3 - آلية التعامل مع المخاطر السيبرانية.