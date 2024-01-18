إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"

أ أ

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته "جوجل" لمعالجة ثغرة في منتجاتها. اضافة اعلان





توجيه من الأمن السيبراني



جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني

