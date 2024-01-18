الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
شركة جوجل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته "جوجل" لمعالجة ثغرة في منتجاتها.اضافة اعلان

توجيه من الأمن السيبراني

وعبر حسابه الرسمي في "إكس، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت شركة جوجل توضيحًا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني

وفي وقت سابق، نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن المعلومات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني، شملت:
1 - حوادث واقعية في الأمن السيبراني.
2 - كيفية حماية الفضاء السيبراني.
3 - آلية التعامل مع المخاطر السيبرانية.

اقرأ أيضا

للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات

تحديث "سناب شات" يحذف خاصية "لا يمكن الاستغناء عنها"

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم

الجمارك الأمريكية تصدر تعليمات جديدة بخصوص ساعات "أبل"

"لا تخرجوا من التطبيق".. مختص تقني يكشف عن تعطل "سناب شات"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GDqV-U2WwAA1jfY 9:55 م الجمعة، 12 يناير 2024

تحذير عالي الخطورة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات "جوجل"

جوجل 8:36 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عمالقة التكنولوجيا جوجل وأمازون ومايكروسوفت تعتزم نقل مقراتها الإقليمية للمملكة

تحذير عالي الخطورة من ثغرات أمنية لمنتجات جوجل 10:33 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

تحذير عالي الخطورة من ثغرات أمنية لمنتجات جوجل

خرائط جوجل 2:41 ص الخميس، 04 يناير 2024

جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط

اقرأ أيضا

واتساب 2
10:24 م الإثنين، 15 يناير 2024

واتسآب يبدأ في طرح ميزة الاستطلاع للمستخدمين.. تعرف عليها

كاميرا مراقبة
8:06 م الإثنين، 15 يناير 2024

خبير تقني يحذر من أمر خطير: لا تضع كاميرات المراقبة في هذا المكان (فيديو)

بطاريات الحالة الصلبة
12:12 م الإثنين، 15 يناير 2024

تشحن في 10 دقائق.. تعرف على مميزات بطارية الحالة الصلبة الجديدة

نظارة أبل
8:24 ص الإثنين، 15 يناير 2024

تعرف على سعر أول نظارة واقع افتراضي من "أبل"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
9:30 ص الخميس، 18 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين ووظائف بالخطوط السعودية

سفارة المملكة في أوغندا
9:09 ص الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنين

الخطوط السعودية
9:04 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. رابط وتخصصات أحدث وظائف الخطوط الجوية السعودية 1445

نظام نور
8:16 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين اليوم

المعلمين الجدد
8:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو)

غارات
7:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيران.. ماذا يحدث؟