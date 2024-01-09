عمالقة التكنولوجيا جوجل وأمازون ومايكروسوفت تعتزم نقل مقراتها الإقليمية للمملكة

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طلبت شركات تكنولوجيا عملاقة هي أمازون وجوجل ومايكروسوفت الحصول على تصاريح لإنشاء مقرات لها في المملكة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business". اضافة اعلان





الشركات الثلاثة حصلت على الترخيص بالفعل:



مايكروسوفت وجوجل : "المملكة شديدة التنوع"



حوافز ضريبية للملتزمين بالقرار:



وتظهر قاعدة بيانات حكومية، أن الشركات الأميركية الثلاث حصلت جميعها على تراخيص لإنشاء مقر رئيسي إقليمي في الرياض، وجاءت هذه الموافقات قبيل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في الأول من يناير,وكانت هناك موجة من النشاط قرب نهاية العام حيث تتطلع الشركات الكبرى إلى إنشاء مقرات رئيسية محلية. والشركات الأخرى التي حصلت مؤخرًا على مثل هذه التراخيص هي "إيرباص" و"أوراكل" و"فايزر".وقالت "مايكروسوفت" في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المملكة جزء من منطقة CEMA – أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وجاء في البيان: "في هذه المنطقة شديدة التنوع، لدينا عدد من المقرات الرئيسية، بما في ذلك مقر في المملكة"، فيما قالت "جوجل" إنها تتواصل مع السلطات المعنية بشأن المتطلبات.وبموجب القواعد، يمكن منح الشركات ترخيصًا خاصًا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزًا في الرياض يستوفي معايير مختلفة، بما في ذلك ما لا يقل عن 15 موظفًا وبلدين آخرين يتبعانه.وفي المقابل، تقدم الرياض حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإعفاء من القواعد لتوظيف المواطنين.وأعلنت الحكومة في ديسمبر أنها ستمنح إعفاء ضريبيا مدته 30 عاما للشركات التي لديها ترخيص لمقر إقليمي محدد.وقالت وزارة الاستثمار، في بيان صدر في ديسمبر، إن أكثر من 200 شركة حصلت بالفعل على تراخيص للمقر الرئيسي منهم "Bechtel" و"PwC" و"PepsiCo". وقد أعلنوا بالفعل أنهم يجعلون من الرياض مقرًا إقليميًا لعملياتهم.