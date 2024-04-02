3 أسباب تمنعك من شحن هاتفك بالمطار

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يلجأ كثير من المسافرين إلى استخدام شواحن الهواتف في المطارات، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو حلاً أمثل، لكن العديد من المسافرين يتفاجأون باختراق هواتفهم بالفيروسات.

وكشف جاي رو من الشركة المصنعة لمحولات التوصيل "سيجنال + باور"، الأسباب الثلاثة التي تجعلك لا تفعل ذلك أبدًا.





1. البرامج الضارة



2. استخراج العصير



3. التعرض للبيانات



شحن الهاتف بأمان في المطار



وفقًا لجاي، فإن السبب الأول لعدم شحن الهاتف مطلقًا في المطار هو وجود "مخاطر أمنية كبيرة"، لأنه "يمكن التلاعب بهذه المنافذ لتثبيت برامج ضارة (برمجيات خبيثة) على جهازك".وحذر من أنه "يمكن لهذه البرامج الضارة أن تكمن دون أن يتم اكتشافها، وتسرق بهدوء المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور والتفاصيل المصرفية"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".في العام الماضي، نشر جهاز المخابرات والأمن الأمريكي رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".وجاء في الرسالة: "تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق. لقد توصلت الجهات الفاعلة السيئة إلى طرق لاستخدام منافذ الشحن العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة".حذر الخبير من تقنية تسمى "رفع العصير"، حيث يمكن تثبيت البرامج الضارة من خلال منفذ شحن تالف، أو قفل الجهاز أو تصدير جميع البيانات الشخصية وكلمة المرور مباشرة إلى مرتكب الجريمة.عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، يمر مصدر الطاقة وتدفق البيانات عبر نفس الكابل، و"بمجرد الإصابة، يصبح هاتفك عرضة للخطر ليس فقط في المطار، ولكن أينما تأخذه"، وفق قوله.أخيرًا، قد يؤدي شحن هاتفك المحمول في المطار إلى التعرض غير المقصود للبيانات.حتى لو لم يتم اختراق محطة الشحن، فقد تظل في خطر، إذ "يمكن لمحطات الشحن نقل البيانات والطاقة"، بحسب تحذير الخبير.وأضاف: "بينما تطالب الهواتف المستخدمين بالاختيار بين وضعي "الشحن فقط" و"نقل الملفات"، غالبًا ما يتم تجاوز هذه الحماية من خلال محطات الشحن.ونتيجة لذلك، قد يكون جهازك عرضة لاعتراض البيانات أو استغلالها، ويمكن استخدامها لاحقًا لسرقة الهوية أو بيعها على "دارك ويب".وقدم جاي بعض النصائح حول كيفية شحن الهاتف بأمان في المطار إذا اضطررت لذلك.النصيحة الأولى هي الاعتماد على شاحن محمول حتى لا تحتاج إلى الاعتماد على محطات الشحن العامة.ثانيًا، التزم بالمصادر الموثوقة واستخدم الشاحن الشخصي الخاص بك فقط أو استعر واحدًا من شخص تثق به.ويضيف: "إذا كان عليك استخدام محطة عامة، فقم بتعطيل نقل البيانات على هاتفك قبل توصيله. وهذا يضمن تدفق الطاقة فقط عبر الكابل.ووفقًا له، "ضع في اعتبارك أيضًا كابلات "أداة حظر البيانات" - تمنع أداة حظر بيانات USB نقل البيانات بين جهازك ومحطة الشحن، مما يسمح فقط بنقل الطاقة".