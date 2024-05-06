جوجل توقف تشغيل تطبيق البودكاست.. ماذا يعني ذلك؟

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أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل اعتزامها وقف تطبيق المدونات الصوتية جوجل بودكاستس بحلول منتصف يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة أن للمستخدمين فرصة لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل وقف تشغيله على جوجل.



وقف تطبيق البودكاست



تطبيقات بديلة



يذكر أن جوجل بودكاستس هو أحد أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم، بعد تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. وفي أواخر العام الماضي أعلنت جوجل اعتزامها حذف التطبيق في 2024.وقالت جوجل في رسالة جديدة إلى المستخدمين في الشهر الماضي: "بعد 23 يونيو لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق جوجل بودكاستس".يذكر أن تطبيقات المدونات الصوتية الأخرى الرئيسية لأجهزة أندرويد تضم بودكاست أديكت، وبودكاست بلاير، وكاست بوكس، وبودبين.وساهم التصميم النقي والمنهج البسيط في انتشار تطبيق جوجل بودكاستس. وحتى قبل أسابيع قليلة من إغلاقه حافظ التطبيق على تصنيفه المرتفع عند مستوى 4.3 درجة في متجر التطبيقات بلاي ستور.