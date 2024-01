يحول الأفكار إلى نصوص.. تعرف على مميزات جوجل كروم الجديدة

أ أ

أعلنت شركة جوجل إضافة 3 مزايا جديدة إلى الإصدار المنتظر من متصفح الويب "Chrome 121"، تقدم تجربة تصفح أفضل للإنترنت.

وتساهم تميز جوجل عبر ترتيب علامات التبويب، وتحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة بشكل مرتب واحترافي، باستخدام الذكاء الاصطناعي.وذكرت الشركة الأميركية، أن المزايا الجديدة هي Organize Similar Tabs، والتي تتيح للمستخدم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي داخل محرك كروم للبحث عن علامات التبويب المفتوحة.وتركز على ترتيب المواقع المفتوحة المرتبطة بموضوع واحد في مجموعة علامات واحدة Tabs Group، تلقائياً دون الحاجة إلى خطوات يدوية.وتعمل الميزة الأولى عن طريق الضغط على إحدى علامات التبويب المفتوحة، حيث يمكن للمستخدم البحث بين باقي العلامات التبويبية للعثور على محتوى ذي صلة عبر اختيار Organize Tabs.وتمكن الميزة الثانية المستخدم من تخصيص تصميم وألوان نافذة المتصفح باستخدام Generative AI Wallpapers. .ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى القائمة الجانبية للمتصفح واختيار "Customize Chrome"، حيث يُطلب من المستخدم كتابة كلمات تصف الحالة أو الطابع الذي يرغب في رؤيته غالباً في التصميم.الميزة الثالثة هي Help Me Write، والتي يتيحها المتصفح داخل أي مربع مخصص لكتابة النصوص على جميع مواقع الويب.ويكتب المستخدم بضع كلمات عن الأفكار التي يرغب في عرضها، ثم يضغط على خيار Help Me Write من القائمة الجانبية، ليتكفل الذكاء الاصطناعي بكتابة نص احترافي متكامل يعبر عن فكرة المستخدم الذي يمكنه تعديل النص.