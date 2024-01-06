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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تشدد حمايتها لخصوصية مستخدمي كروم

جوجل
جوجل
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قامت جوجل بتعطيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمقدار واحد في المئة من مستخدمي متصفح كروم.
يأتي ذلك بعد سنوات من تقديمها للمرة الأولى لمشروع Privacy Sandbox.اضافة اعلان

جوجل وخصوصية كروم

وكانت الشركة أعلنت في أواخر العام الماضي أنها تبدأ بتعطيل ملفات تعريف الارتباط عشوائيًا لمقدار واحد في المئة من مستخدمي كروم على مستوى العالم في تاريخ 4 يناير.
يشار أن كروم يمتلك أكثر من نصف حصة سوق المتصفحات في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للمعلومات، فإن هذا يعني أن جوجل قد عطلت ملفات تعريف الارتباط لمقدار 30 مليون مستخدم.
ويرى الأشخاص المدرجون في هذه التجربة إشعارًا عند تشغيل المتصفح يخبرهم بأنهم من الأشخاص الأوائل الذين يجربون الحماية من التتبع.
ويوضح الإشعار أيضًا أن ميزة الحماية من التتبع تمنع المواقع من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتتبعه أثناء التصفح.

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