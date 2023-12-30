تعرف على طريقة مسح ذاكرة التخزين المؤقت في جوجل كروم

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تعد ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بك مسؤولة عن تخزين بيانات مواقع الويب التي تم عرضها مسبقًا.



ويوضح الخبراء أن الغرض من ذاكرة التخزين المؤقت هو توفير أوقات تحميل أسرع للمواقع التي تتكرر عليها، إلا أنها يمكن أن تعمل ضدك بمرور الوقت.

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ولا يقتصر الأمر على إبطاء متصفحك فحسب، بل يجعل معلوماتك الخاصة أكثر عرضة للانتهاكات، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .



خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت فى جوجل كروم







- قم بتشغيل جوجل كروم وحدد رمز قائمة كروم الممثلة بثلاث نقاط رأسية في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة المتصفح، ثم اختر الإعدادات بالقرب من أسفل القائمة المنسدلة الناتجة. (قد تحتاج إلى تحديد السهم لأسفل أولاً للوصول إلى خيار الإعدادات ).



- ثم حدد الخصوصية والأمان في الشريط الجانبي الأيسر، وستحتاج بعد ذلك إلى البحث عن خيار مسح بيانات التصفح ، حدده وتأكد من تحديد المربع الخاص بالصور والملفات المخزنة مؤقتًا .



ويمكنك إلغاء تحديد المربعات الأخرى لسجل التصفح وسجل التنزيل وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى وما إلى ذلك، إلا إذا كنت تريد أيضًا حذفها فى نفس الوقت لأسباب تتعلق بالخصوصية.



- عندما تصبح جاهزًا، حدد مسح البيانات لبدء العملية، وإذا مرت فترة طويلة منذ أن قمت بتنظيف كروم ، فقد تستغرق هذه الخطوة وقتًا طويلاً، لذا حدد موعدًا وفقًا لذلك.



