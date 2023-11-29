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هواوي تكشف عن حاسوب محمول جديد.. مزايا عديدة وبطارية أقوى

حاسوب هواوي
حاسوب هواوي
أ أ
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أعلنت شركة هواوي الصينية عن حاسوب محمول جديد من نوع MateBook D16 من إصدار 2024 مع مواصفات محسنة، وزيادة في المزايا وإطالة في عمر البطارية.

مواصفات الحاسوب الجديداضافة اعلان


ووفقا للشركة، يحتوي الحاسوب المحمول على شاشة قياسها 16 إنشا من نوع IPS LCD مع حافات نحيفة، حيث تبلغ نسبة الشاشة من الجسم 90%.
كما تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 10:16، مع دقة تصل إلى 1920 × 1200 بكسل، تعطي كثافة قدرها 142 بكسلا لكل إنش، وتعطي الشاشة أيضا سطوعا حتى 300 شمعة، وتغطي كامل النطاق اللوني sRGB، مع زاوية عرض تصل إلى 178 درجة.

التصميم والوزن


ويأتي الجهاز بتصميم معدني مصنوع من الألومنيوم، ويزن نحو 1.68 كيلوجرام، ويعمل الجهاز بمعالجات إنتل من الجيل الثالث عشر،
ويتوفر الجهاز بأربعة إصدارات مختلفة؛ إصدارين بمعالجات كور آي 5، بالإضافة إلى إصدار ثالث بمعالج كور آي 7، وإصدار رابع بمعالج كور آي 9، وكلها من الفئة H عالية الأداء.

وتأتي كافة الإصدارات بذاكرة عشوائية بحجم قدره 16 جيجابايت، وسعة تخزين بحجم قدره تيرابايت من نوع NVMe PCIe SSD، وقد زادت هواوي سعة البطارية في الجهاز لتبلغ 70 واطا ساعيا بدلا من 60 واطا ساعيا كما في إصدار 2023.

ويضم جهاز هواوي MateBook D16 من إصدار 2024 هوائيات جديدة تتيح الاتصال بالإنترنت من مسافات طويلة تصل إلى 270 مترا من مصدر الاتصال وفقا لـ هواوي، بالإضافة إلى رفع سرعة تنزيل الملفات.

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