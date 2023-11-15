قرار غير متوقع من شركة هواوي بشأن تطبيقات أندرويد

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تعاني شركة هواوي من ضعف أعمالها في مجال الهواتف الذكية، بسبب العقوبات الأمريكية، وبسبب الحظر، حيث لم تتمكن الشركة الصينية من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في هواتفها، بما في ذلك نظام أندرويد. اضافة اعلان





نظام تشغيل جديد



إنشاء تطبيقات أصلية



ومن أجل ضمان بقائها وكجزء من استراتيجيتها للتنويع بعيداً عن التكنولوجيا الأمريكية، أعلنت شركة هواوي عن نظام “هارموني أو إس” في أغسطس (آب) 2019، وهو بديل لنظام أندرويد. وعلى الرغم من ذلك، ظل نظام التشغيل الخاص بالشركة يعتمد على نظام أندرويد ويدعم تطبيقاته. وبعد مرور 4 سنوات، يبدو أن شركة هواوي باتت مستعدة للتخلي عن دعم تطبيقات أندرويد في نظام التشغيل الخاص بها.مع نظام “هارموني أو إس نيكست”، وهو الإصدار الرئيسي القادم لنظام تشغيل هواوي، ستتوقف الشركة الصينية عن دعم جميع تطبيقات أندرويد. ويعني هذا فعلياً أنه لن يكون من الممكن تحميل ملفات “أندرويد APK” أو تثبيتها على هواتف هواوي.وأوضح تقرير نشرته صحيفة “تشاينا بوست”، أن شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل “ميتوان” و “نيت إيس” تعمل على إنشاء تطبيقات أصلية لهواتف هواوي. وتأتي هذه الخطوة قبل إطلاق نظام “هارموني أو إس نيكست” في الربع الأول من عام 2024.وعلى الرغم من أن هواوي أعلنت رسمياً عن نظامها الجديد في وقت سابق من هذا العام، إلا أن المعلومات لا تزال شحيحة حول التغييرات التي سيجلبها هذا النظام.ولا يقتصر تشغيل نظام “هارموني أو إس” على الهواتف الذكية، فهو موجود أيضاً على أجهزة هواوي الأخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والساعات الذكية. ويبدو أنه يعمل بالفعل على أكثر من 700 مليون جهاز في الصين، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني.