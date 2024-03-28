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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة جديدة ومفيدة في واتساب.. ماذا عن تشغيل مقاطع الفيديو؟

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن ميزة جديدة ومفيدة في تطبيق التراسل الفوري واتساب، تتعلق بتشغيل مقاطع الفيديو.

ميزة جديدة في تطبيق واتساباضافة اعلان

وقال الرشيد، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "ميزة جديدة مفيدة في الواتسآب، تتيح التحكم في مقاطع الفيديو بشكل أفضل من المواقع".
وأضاف "تتمثل الميزة في الضغط مرتين على يمين أو يسار الشاشة لتقديم  أو تأخير مقطع الفيديو"، موضحا أن الميزة حاليا وصلت لجميع المستخدمين تقريبا.

ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية

وقبل ذلك أعلن تطبيق التراسل الفوري عن بدء اختبار ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية، المعروفة باسم "فويس نوت"، من دون ضرورة الاستماع إليها.
وكانت منصة واتساب أعلنت أيضا أنها تختبر هذه الميزة على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" ولكن تم اكتشاف اليوم أن التجارب بدأت على أنظمة أندرويد أيضاً.
ووفقا لموقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، تم تصميم هذه الميزة لتعزيز راحة المستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.

طريقة تفعيل الميزة الجديدة

ولاستخدام ميزة إظهار الكلمات في الملفات الصوتية - الفويس نوت- ، يجدر بالمستخدمين تنزيل 150 ميغابايت من البيانات، من أجل فتح نافذة آمنة للتواصل بين خوادم هذه الميزة والمستخدمين.
وسيستخدم واتساب نظام التعرف إلى الصوت من أجل تفريغ النص، في عملية تحدث بشكل آمن على أجهزة المستخدمين بدلاً من خوادم المنصة، ما يعني درجة أمان أفضل، وسرعة معالجة أكبر.
وبمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، ستدمج واتساب النص المفرغ إلى فقاعات الـ"فويس نوت"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم قراءة الرسائل الصوتية بسهولة حتى في الحالات التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.

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